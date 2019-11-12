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Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины

Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав. С таким заявлением он выступил после просмотра фильма "Домой", в котором говорится о жизни крымско-татарской семьи.

"Это лучший ответ тем, кто говорит, что от украинской позиции по Крыму устали. Ведь некоторые на Украине сами не верят, что мы Крым вернем. Это как раз убедительный ответ, что Крым будет украинским", — прокомментировал картину Порошенко, сообщает ria.ru.

Крым вернулся в состав России после состоявшегося в марте 2014 года референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. В Москве неоднократно заявляли, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

ria.ru
  • Вчера, 21:11
  • DTV
  • Просмотров: 13
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