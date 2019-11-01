Кабинет министров во главе с премьер-министром Майей Санду был отправлен в отставку сегодня, 12 ноября, на пленарном заседании Парламента. За предложение фракции Партии социалситов об отправке Правителства в отставку проголосовали 63 депутата от ПСРМ и Демократической партии. Парламентарии от фракции „Партии Шора” воздержались от голосования, а члены блока „ACUM” проголосовали против. Как передает IPN, в ходе рассмотрения предложения об отправлении Правительства в отставку была организована акция в поддержку Правительства Санду перед зданием Парламента.
В выдвинутом ПСРМ предложении об отправлении Правительства в отставку отмечается, что „принятый Правительством проект закона не делает ничего другого, кроме как бросает в прошлое прокуратуру и юстицию, в объятия политического класса, некоторых политиков – председателей партий”. „День 6 ноября 2019 года останется в истории правосудия как день объявления о возвращении оружия против правосудия. В тот день мы стали свидетелями отмены, вопреки закону и правилам, конкурса по отбору кандидатов на должность генерального прокурора. И в тот же день Правительство взяло на себя ответственность за проект неконституционного с самого начала закона, проект, который нацелен на то, чтобы будущий генеральный прокурор стал марионеткой в руках премьер-министра и выполнял политические заказы и капризы”, - отмечается в предложении об отправлении Правительства в отставку.
Согласно подписавшим предложение об отправлении Правительства в отставку, Правительство Санду продемонстрировало полную политическую и профессиональную неспособность решить текущие проблемы и остановить углубление кризиса во всех сферах общественной жизни”. Правительство Санду виновно в провале реформы правосудия. Отсутствие профессионализма и ответственности, ущерб гражданам Республики Молдова, отказ от национальных интересов, попытка политически подчинить прокуратуру, грубое нарушение Конституции означает неспособность премьер-министра управлять коалиционным правительством”, - говорится в предложении об отправлении Правительства в отставку.
Партия социалистов внесла предложение об отправлении Правительства в отставку 8 ноября в связи с взятием Правительством на себя ответственности внести поправки в Закон о прокуратуре, в части, связанной с процедурой предварительного отбора генерального прокурора. Проект предусматривал, что премьер-министр предварительно выберет как минимум двух кандидатов на должность генерального прокурора и представит их список и личные дела в Высший совет прокуроров. ВСП должен был выбрать одного из кандидатов, предложенных премьер-министром, и направить его президенту страны.
Ранее в отношении Правительства во главе с либеральным демократом Валериу Стрелец было внесено предложение об отправлении Правительства в отставку. Затем, в октябре 2015 года, Парламент выразил Правительству вотум недоверия по предложению Партии социалистов и Партии коммунистов при поддержке депутатов-демократов, в общей сложности 65 депутатов. И Правительство во главе с либерал-демократом Владом Филатом пало в марте 2013 года после того, как Партия коммунистов внесла предложение об отправлении Правительства в отставку. За отправление Правительства в отставку проголосовало 54 депутата, в том числе демократы, социалисты и два неафилированных депутата. Ранее, в 1999 году, когда новое парламентское большинство, состоящее из коммунистов, христианских демократов и независимых, отколовшихся от правоцентристских формирований, проголосовало за отставку правительства Стурзы, отставку, которую поддержал также президент Республики Молдова Петру Лучинский. ipn.md