Природоохранные мероприятия проводятся во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2018 года № 242 «Об объявлении 2019 года в Приднестровской Молдавской Республике Годом экологии и благоустройства», Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 2019 года № 94р «Об утверждении Плана мероприятий по проведению в Приднестровской Молдавской Республике Года экологии и благоустройства в 2019 году».
С 23 октября по 6 ноября (включительно) 2019 года Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР в реку Днестр, протоку Турунчук (Республиканский ихтиологический заказник «Турунчук») и Кучурганское водохранилище выпущено 6880 кг сеголетков карпа, белого амура, белого и пестрого толстолобиков. Также, в рамках выполнения договорных обязательств, ОО «Общество рыболовов-любителей «Нептун» проведено компенсационное зарыбление Кучурганского водохранилища сеголетком ценных видов рыб общим весом 466,4 кг.
Рыбопосадочный материал, используемый при зарыблении и биологической мелиорации рыбохозяйственных водоемов ПМР, был предоставлен КФХ Барбалат А.А., ИП Кушнир А.И., ООО «Пруды», ООО «Аквакультура». Ихтиопатологическое состояние рыбопосадочного материала было заверено ветеринарными свидетельствами.
В мероприятиях приняли участие сотрудники Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР, ОЗК ОБЭПиК по г. Слободзея УБЭПиК МВД ПМР, ОО «Общество рыболовов-любителей «Нептун», представители рыбохозяйственных организаций.