Сегодня утром не стало министра просвещения Приднестровья Татьяны Геннадиевны Логиновой. Ей было 59 лет. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Татьяна Геннадиевна родилась 1 сентября 1960 года в селе Дмитриевка Городищенского района Пензенской области Российской Федерации. В 1967 году переехала с семьей на постоянное место жительства в пгт. Григориополь МССР, где окончила школу, после чего поступила в Тираспольский государственный институт им. Т.Г. Шевченко на филологический факультет.
Долгое время работала на кафедре русского языка и общего языкознания, преподавала в Тираспольском медицинском училище.
С 2009 года являлась заместителем главы тираспольской госадминистрации по социальным вопросам, с марта 2012 года работала директором школы № 5 Тирасполя.
30 декабря 2016 года Указом Президента ПМР Татьяна Логинова была назначена на должность министра просвещения ПМР.
Награждена орденом «Трудовая слава», «Заслуженный работник народного образования ПМР».
Редакция Днестр ТВ приносит свои соболезнования родным и близким Татьяны Геннадиевны.