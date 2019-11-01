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Молдова вошла в топ-10 стран по запросам на Green Card

Молдова вошла в топ-10 стран по запросам на Green Card

Американская мечта. Молдова входит в топ-10 стран, граждане которой отправляют больше всего запросов на грин-карту, а за 10 лет число участников лотереи возросло с 25-ти до 440 тысяч.

"Граждане, переехавшие в США, делятся положительными впечатлениями с родственниками, получается своего рода реклама. Кроме того, в Америке у наших соотечественников намного больше возможностей для работы и образования", - сказал консул Республики Молдова в США Максим Аргир, передает publika.md

"Зеленая лотерея" — не единственный вариант легальной миграции в Соединеные Штаты. Вид на жительство можно получить, поступив в один из универстетов страны, устроившись на работу или вступив в брак с гражданином США. Кто-то ищет обходные пути.

"Ежегодно правила пребывания или пересечения границ США нарушают около 25 граждан Молдовы. В большинстве случаев их выдворяют из страны с запретом на въезд на следующие 5-10 лет. Зависит от тяжести нарушения", - отметил консул.

По его словам, больше всего молдаван проживают в Иллинойсе. Далее в списке штаты Калифорния и Вашингтон. Это рай для тех, кто работает в сфере IT. Однако несмотря на высокие зарплаты, налоги и цены на лечение в США еще выше.

"В жизни многое может случиться, поэтому я настоятельно рекомендую приобрести медицинскую страховку перед тем, как отправляться в Америку. Здесь медицинское обслуживание стоит очень дорого. Также неплохо изучить местные законы, поскольку их незнание может привести к неприятным последствиям", - заключил Максим Аргир.

В лотерее на 2020 год принимают участие в общей сложности более 14 миллионов человек. Скольким из них улыбнется удача – станет ясно весной, когда объявят результаты.
publika.md
  • Сегодня, 12:46
  • DTV
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