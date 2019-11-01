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У бендерской «Тигины» остаются шансы на попадание в национальную дивизию

У бендерской «Тигины» остаются шансы на попадание в национальную дивизию

Футбольный сезон в чемпионате Молдавии завершен. ФК «Тигина» дебютировал в дивизии А и по итогам чемпионата занял 4-е место. Он набрал одинаковое количество очков с клубом «Спартаний» из Селемета – 60. Но соперник оказался выше в турнирной таблице, так как одержал победу в личной встрече – 1:0. В первом круге была зафиксирована нулевая ничья, сообщают novostipmr.com.

«Спартаний» сыграет переходной матч за выход в национальную дивизию. У «Тигины» такого права нет, но есть много других позитивных факторов. И их может учесть профильная федерация в процессе лицензирования клуба на новый сезон, сообщил главный тренер команды Николай Мандрыченко. У «Тигины» - новый современный стадион, крепкая поддержка руководства города. Матчи с ее участием самые посещаемые в дивизии А.

У бендерчан есть свои рекорды. В их активе самая крупная победа сезона – 13:0 против клуба «Сирець». У команды лучшая разница забитых и пропущенных мячей – 53. Артем Литвяков возглавил гонку бомбардиров – 30 забитых мячей.

«Ребята играли с задором, в красивый открытый футбол. Футбольная жизнь в городе оживилась. Матчи всегда собирали много болельщиков. Во II круге команда прибавила, у нее больше очков, чем в I круге, – 33. И это больше, чем набрали во II круге лидеры чемпионата – “Флорешты” и “Дачия Баюкань”. Материальная база покрепче, чем у лидеров дивизии. Основной костяк “Тигины” составляют воспитанники местной школы футбола, и это вызывает повышенный интерес у горожан», - рассказал нашему корреспонденту главный тренер команды Николай Мандрыченко.

Если бендерчане продолжат выступать в дивизии А, то будут бороться уже за самые высокие места, отметил Николай Мандрыченко. В новом сезоне дивизию А пополнит еще одна приднестровская команда – из Суклеи. Рыбницкая «Искра» завершила чемпионат на 12-м месте.

novostipmr.com
  • Сегодня, 12:48
  • DTV
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