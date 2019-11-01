Нарушение условий временного ввоза автомобилей с уплатой сбора-виньетки является одним из часто фиксируемых нарушений таможенного законодательства ПМР. ГТК ПМР обращает внимание на необходимость соблюдения установленных правил, а также в очередной раз напоминает, какие действия допустимы в отношении временно ввезенных автомобилей, а какие – категорически запрещены, сообщается на сайте ведомства.
Временный ввоз автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах, с уплатой сбора-виньетки, – это упрощенный порядок, предусмотренный Таможенным кодексом ПМР. Он может использоваться физическими лицами (приднестровцами и иностранными гражданами) исключительно в случаях временного ввоза автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах, для личного пользования. Такая процедура таможенного декларирования действием направлена на максимальное ускорение пересечения границы для граждан, перемещающих иностранные авто в личных целях.
Автомобили, временно ввезенные с уплатой сбора-виньетки, можно передавать без разрешения таможенного органа иному лицу для хранения, для проведения техобслуживания и ремонта (за исключением капитального ремонта и модернизации), а также для личного пользования супругу (супруге) и близким родственникам.
Пользуясь упрощенным порядком и минимальными требованиями при декларировании, граждане должны помнить: ввезенное по виньетке транспортное средство не должно использоваться для оказания услуг по перевозке грузов и пассажиров, а также в иной коммерческой деятельности. Это обязательное условие, за несоблюдение которого предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 16.17 КОАП ПМР. И именно это условие, как показывает практика, наиболее часто игнорируется водителями авто на иностранных номерах.
Расплачиваться за незнание или «забывчивость» нарушителям приходится рублем: санкцией статьи 16.17 КОАП ПМР предусмотрен штраф в размере от 10% до 100 % от стоимости транспортных средств, являющихся предметами правонарушения. Даже минимальный штраф обойдется в значительную сумму, поэтому идти на риски правонарушений невыгодно.
Если же временно ввозимый автомобиль, зарегистрированный в иностранном государстве, планируется использовать на территории Приднестровья для перевозки товаров, пассажиров (или в иных коммерческих целях), необходимо уплатить, в соответствии с законодательством, причитающиеся пошлины и налоги.