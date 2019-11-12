Dnestr.TV

 
0

Государственная налоговая служба Министерства финансов ПМР теперь и соцсетях

Государственная налоговая служба Министерства финансов ПМР теперь и соцсетях

Государственная налоговая служба Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики сообщает, что в целях контроля соблюдения действующего налогового законодательства Приднестровской Молдавской Республики, а также выявления, предупреждения и пресечения налоговых и экономических правонарушений налоговыми органами осуществлена регистрация официальных аккаунтов в следующих социальных сетях:

1. «Одноклассники» (www.ok.ru):

а) наименование страницы – «Государственная налоговая служба МФ ПМР»;

б) ссылка на профиль – ok.ru/gnspmr;

в) ID профиля – 590660015665;

2. «ВКонтакте» (www.vk.com):

а) наименование группы – «Государственная налоговая служба МФ ПМР»;

б) ссылка на профиль – vk.com/gnspmr.

3. «Instagram» (https://www.instagram.com):

а) наименование профиля – «Налоговая служба»;

б) ссылка на профиль – instagram.com/nalog_pmr.

Дополнительно сообщается, что в целях информирования индивидуальных предпринимателей об изменениях налогового законодательства Приднестровской Молдавской Республики и иных положений порядка осуществления предпринимательской деятельности Государственной налоговой службой Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики создано сообщество в приложении-мессенджере Viber – «ГНС – Предприниматели ПМР», присоединиться к которому можно отсканировав QR-код.

Иные аккаунты, зарегистрированные в вышеуказанных социальных сетях с аналогичным названием (Государственная налоговая служба МФ ПМР), являются неофициальными и не заслуживают внимания предпринимательского сообщества в части учета декларируемых ими предписаний и рекомендаций.

Государственная налоговая служба Министерства финансов ПМР теперь и соцсетях

Государственная налоговая служба Министерства финансов ПМР теперь и соцсетях

Государственная налоговая служба Министерства финансов ПМР теперь и соцсетях

Государственная налоговая служба Министерства финансов ПМР теперь и соцсетях
minfin-pmr.org
  • Сегодня, 13:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Итоги сотрудничества
  • Не упусти свой шанс!
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • Волшебный микрофончик
  • Россия осуждена ЕСПЧ по делу Приднестровья
  • Операторы сотовой связи РМ выступили против решения пра ...
  • «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» сообщил о социальных ...
  • На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явк ...
  • На учениях молдавской армии продемонстрировали необычну ...
  • Газовый вопрос: Санду о транзите, альтернативных путях ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Итоги сотрудничества
  • Не упусти свой шанс!
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • Волшебный микрофончик
  • Россия осуждена ЕСПЧ по делу Приднестровья
  • Операторы сотовой связи РМ выступили против решения пра ...
  • «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» сообщил о социальных ...
  • На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явк ...
  • На учениях молдавской армии продемонстрировали необычну ...
  • Газовый вопрос: Санду о транзите, альтернативных путях ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна