Государственная налоговая служба Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики сообщает, что в целях контроля соблюдения действующего налогового законодательства Приднестровской Молдавской Республики, а также выявления, предупреждения и пресечения налоговых и экономических правонарушений налоговыми органами осуществлена регистрация официальных аккаунтов в следующих социальных сетях:
1. «Одноклассники» (www.ok.ru):
а) наименование страницы – «Государственная налоговая служба МФ ПМР»;
б) ссылка на профиль – ok.ru/gnspmr;
в) ID профиля – 590660015665;
2. «ВКонтакте» (www.vk.com):
а) наименование группы – «Государственная налоговая служба МФ ПМР»;
б) ссылка на профиль – vk.com/gnspmr.
3. «Instagram» (https://www.instagram.com):
а) наименование профиля – «Налоговая служба»;
б) ссылка на профиль – instagram.com/nalog_pmr.
Дополнительно сообщается, что в целях информирования индивидуальных предпринимателей об изменениях налогового законодательства Приднестровской Молдавской Республики и иных положений порядка осуществления предпринимательской деятельности Государственной налоговой службой Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики создано сообщество в приложении-мессенджере Viber – «ГНС – Предприниматели ПМР», присоединиться к которому можно отсканировав QR-код.
Иные аккаунты, зарегистрированные в вышеуказанных социальных сетях с аналогичным названием (Государственная налоговая служба МФ ПМР), являются неофициальными и не заслуживают внимания предпринимательского сообщества в части учета декларируемых ими предписаний и рекомендаций.