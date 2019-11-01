Депутатский корпус в ходе прошедшего сегодня пленарного заседания поддержал во втором, окончательном чтении инициативу Правительства о внесении изменений и дополнений в Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Как сообщается на сайте Правительства ПМР, согласно новой редакции, плановый надзор на предприятиях, которые признаны опасными производствами, специалисты будут проводить исходя из степени реальных и потенциальных рисков. В результате хозяйствующие субъекты подразделяются на три класса, в которых сроки проверок разнятся (для ряда организаций они сокращаются):
а) в отношении опасных производств I класса – не чаще, чем один раз в год;
б) в отношении опасных производств II класса, а также организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности – не чаще, чем один раз в течение 3 лет;
в) в отношении опасных производств III класса плановые надзорные мероприятия не проводятся.