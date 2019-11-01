В ходе пленарного заседания Верховный Совет рассмотрел инициативу Бендерского горсовета народных депутатов об обязательности наличия санитарно-эпидемиологического разрешения у предпринимателей-патентщиков, от деятельности которых зависит жизнь и здоровье граждан. Речь идет об изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий, парикмахерских и косметологических услугах, общественном питании, передает novostipmr.com.
Сегодня в условиях отсутствия санитарно-эпидемиологического контроля существует опасность того, что потребитель, воспользовавшись вышеперечисленными услугами, может заразиться инфекционными заболеваниями. По словам председателя Бендерского горсовета Юрия Кары, наибольший риск представляют те предприниматели, которые работают в домашних условиях. В этих случаях сложно проконтролировать соблюдение санитарных правил и норм, включая обязательное проведение дезинфекции и стерилизации применяемых изделий и инструментов, наличие медицинской книжки и аптечки, а также проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации помещений.
Депутат Илья Васильев констатировал, что количество случаев заражения гепатитами в тех же парикмахерских в десятки раз больше, чем в медицинских учреждениях.
Парламентарии приняли законопроект в первом чтении, обратив внимание на то, что у предпринимателей должно быть достаточно времени для ознакомления с нововведениями.