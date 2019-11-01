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В Хынчештском районе обнаружена вспышка африканской чумы свиней

В Хынчештском районе обнаружена вспышка африканской чумы свиней

У 30 свиней в одном из хозяйств в Сэрата Галбенэ Хынчештского района обнаружен вирус африканской чумы свиней.

Об этом заявило Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов РМ (ANSA), передает point.md jurnal.md

На данный момент в данной местности объявлен карантин.

ANSA сообщает, что с начала года в Молдове было зарегистрировано 30 вспышек африканской чумы свиней. 402 свиньи и 13 диких кабанов были забиты. Последняя вспышка африканской чумы свиней зафиксирована 26 сентября на частной ферме в Комрате, там содержалось 40 свиней.

Вчера сообщалось, что все вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Республике Молдова, зарегистрированные у домашних свиней, были ликвидированы.
Point.md
  • Сегодня, 19:59
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