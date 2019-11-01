У 30 свиней в одном из хозяйств в Сэрата Галбенэ Хынчештского района обнаружен вирус африканской чумы свиней.
Об этом заявило Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов РМ (ANSA), передает point.md jurnal.md
На данный момент в данной местности объявлен карантин.
ANSA сообщает, что с начала года в Молдове было зарегистрировано 30 вспышек африканской чумы свиней. 402 свиньи и 13 диких кабанов были забиты. Последняя вспышка африканской чумы свиней зафиксирована 26 сентября на частной ферме в Комрате, там содержалось 40 свиней.
Вчера сообщалось, что все вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Республике Молдова, зарегистрированные у домашних свиней, были ликвидированы. Point.md