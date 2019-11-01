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Предлагается ввести запрет на создание в школах и детских садах некоммерческих организаций

Предлагается ввести запрет на создание в школах и детских садах некоммерческих организаций

Предлагается в Приднестровье ввести запрет на создание в школах и детских садах некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на поддержку материально-технической базы учебных заведений. Депутат приднестровского парламента Олег Василатий считает, что содержание детских садов и школ – это обязанность государства. В связи с этим он предложил внести соответствующие изменения в базовом законе «Об образовании», передает newspmr.com.

«Никаких денежных отношений на территории учебных заведений с участием родителей не должно быть. Необходимо запретить создание всевозможных фондов, сборы в которые по факту не являются добровольными. Они превращаются в обязаловку, становясь, по сути, поборами. Дошкольные образовательные учреждения и школы должны содержаться за счет государства», - заявил Олег Василатий.

По мнению автора законодательной инициативы: «мы имеем дело с ситуацией, когда государство перекладывает в определенной степени бремя содержания учебных заведений на родителей». Это, убежден народный избранник, недопустимо.

«Мы должны ликвидировать денежные отношения между родителями, перевернуть эту страницу истории приднестровского образования и начать восстанавливать действие конституционных норм о бесплатности дошкольного и школьного образования. Родители должны ходить на собрания в школу не для того, чтобы узнать, сколько денег они должны сдать в ее фонд. Фактически мы имеем дело с налогом на родителей. То, что платят родители, должно платить государство», - считает Олег Василатий.

При этом депутат приветствует оказание спонсорской помощи детским садам и школам различными предприятиями, организациями, компаниями при условии, что их руководители не являются родителями детей, воспитывающихся и обучающихся в этих учебных заведениях.

В целом поддержав идею законопроекта, большинство депутатов парламентского комитета по образованию, науке и культуре сочли ее несвоевременной, поскольку в настоящее время государство, обладая ограниченными финансовыми ресурсами, не в состоянии обеспечить обновление материально-технической базы учебных заведений в полном объеме.

«Запретительные меры могут иметь обратный эффект. Наряду с этим прокуратура должна тщательно следить за фактами нарушений при уплате взносов в фонды школ и детских садов», - высказал свое мнение депутат Сергей Васильев.

Отрицательные заключения по законопроекту представили Прокурор и Правительство ПМР. По их мнению, предложение депутата противоречит действующим нормам Гражданского кодекса и закона о благотворительной деятельности, предполагающим создание некоммерческих партнерств, которые вправе учреждать финансовые фонды в поддержку того или иного учебного заведения.

Иван Суворов, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 20:08
  • DTV
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