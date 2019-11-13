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В Тирасполе прошла конференция, посвящённая проблемам этнокультурного своеобразия Приднестровья

В Тирасполе прошла конференция, посвящённая проблемам этнокультурного своеобразия Приднестровья

Научно-исследовательская лаборатория ПГИИ им. А.Г. Рубинштейна «Культура, искусство и социум Приднестровья» провела практическую конференцию. В рамках недели науки её посвятили проблемам и перспективам сохранения местного этнокультурного своеобразия в Приднестровье. Гостями встречи стали работники сферы культуры и искусства со всей республики, передает novostipmr.com.

Началась конференция с показа фильма «Приднестровье – полиэтничный край». Заведующая НИЛ «Культура, искусство и социум Приднестровья» Наталья Голубь рассказала, что картину сняли специально для сербского фестиваля «Профест».

«Этот документальный фильм о традициях и обычаях нашего края мы создали на базе того материала, который мы наработали в лаборатории. В Сербии фильм отметили специальным дипломом и даже транслировали по национальному телевидению», – рассказала Наталья Голубь.

Она отметила, что благодаря таким фильмам о Приднестровье в мире узнают всё больше и больше о своеобразии местной культуры, поэтому картины о нашей республике будут снимать и дальше.

Вопросы самобытности приднестровского многонационального колорита в своих докладах подняли и другие сотрудники лаборатории. Так, Игорь Кольцов и Маргарита Корсак вместе с Натальей Голубь говорили о «культурном коде» нашей республике. По их мнению, он содержится в различных фольклорных коллективах и фестивалях, а также изделиях декоративно-прикладного искусства.

Кроме докладов для гостей конференции подготовили большую выставку изделий народного творчества. Свои работы представили народный клуб декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Самоцветы», образцовый кружок вязания и поделок «Волшебный клубок». Некоторые изделия можно было приобрести.

Приднестровская Молдавская Республика является многонациональным государством. Здесь живут более 70 национальностей. Основную часть жителей составляют русские (34%), молдаване (33%) и украинцы (26,7%). Этно-культурная палитра Приднестровья представлена также болгарами, евреями, немцами, поляками, белорусами, гагаузами и др. При этом, согласно соцопросам, больше половины жителей ПМР предпочитают идентифицировать себя по гражданскому, а не этническому признаку. Так, ответ «я – приднестровец» выбрали 53,1% респондентов. В Приднестровье три официальных языка: молдавский, русский и украинский.

novostipmr.com
  • Сегодня, 08:52
  • DTV
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