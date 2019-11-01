Октябрь был отмечен резким повышением цен на продукты питания в Молдове. По данным Национального бюро статистики, цены на продовольствие выросли на 10,7 процента в годовом выражении, что является самым большим показателем за последние два с половиной года. Эксперты объясняют этот рост сокращением местного производства и укреплением лея. Они предупреждают, что такая эволюция сильно влияет на пенсионеров, поскольку темпы роста цен в два раза превышают темпы индексации пенсий в этом году, передает mybusiness.md.
По данным Национального бюро статистики, больше всего в октябре подорожали овощи. В октябре цены на картофель выросли более чем на 17 процентов по сравнению с сентябрем, помидоры подорожали на 28,5 процента, огурцы - почти на 19, перец - на 7,8 процента. Продавцы связывают взлет цен с завершением сезона свежих овощей.
Люди признаются - они надеялись на то, что правительство Майи Санду обеспечит им более благополучную жизнь. Но получилось все наоборот - цены выросли, а денег в кармане стало еще меньше.
Экономист Вячеслав Ионицэ считает, что подорожание было вызвано сокращением внутреннего производства и ростом импорта.
"В Республике Молдова потребительские кредиты, рост потребления, не покрытые доходом расходы, к чему привели - люди начали покупать товары, экономические агенты эти товары не производят, но они импортируют их. И у нас, в итоге, растет потребление на основе кредитов. Это приводит к увеличению дефицита торгового баланса, который для нас за год вырос на 400 миллионов долларов. Это приводит к отклонениям на валютном рынке и обесцениванию валюты. Это приводит к росту цен и снижению численности населения".
В этом году во второй раз был побит антирекорд по росту цен. Последний раз аналогичная ситуация наблюдалась в 2015-м, когда цены на продукты питания выросли более, чем на 14 процентов, а пенсии - только на восемь. Чтобы защитить людей в таких шоковых ситуаций, правительству необходимо индексировать пенсию дважды в год, считает Ионицэ:
"Пенсия индексируется на 5,3%, а цены на продукты питания растут на 10%. Таким образом, нам нужно еще раз проиндексировать пенсию именно для пенсионеров, чтобы повысить их платежеспособность хотя бы до уровня прошлого года. У нас, как правило, пенсия индексируется несколько больше, чем растут цены на продукты питания, но в нашей истории было несколько лет, пять лет, когда пенсия индексировалась меньше, нежели происходил рост цен и была необходимость дополнительной индексации для того, чтобы привести доходы населения, как минимум, на уровень прошлого года".
Президент Молдовы Игорь Додон разработал проект закона об индексации пенсий дважды в год. Однако правительство Майи Санду отказалось поддержать эту инициативу.