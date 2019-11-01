Пять лет краже миллиарда - сегодня республика отмечает именно эту печальную дату. Вернуть миллиард, известное дело, так и не удалось. Между тем активисты при поддержке телеканала TV8 решили вернуть миллиард по-своему - они устроили "перформанс" возле здания Национального Банка Молдовы, передает bloknot-moldova.md.
Растянув баннер, который был изготовлен в виде долларовой купюры достоинством в миллиард, они установили рядом несколько мешков с импровизированными деньгами. В них находились купюры достоинством в миллиард, которые активисты раздавали всем желающим, заодно опрашивая их - реально ли вернуть миллиард. Голоса разделились примерно поровну - половина опрошенных считает, что это реально, вторая - нет.