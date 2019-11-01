Пользователь мобильного приложения Facebook Джошуа Мэддукс (Joshua Maddux) обнаружил на своем iPhone, что социальная сеть может втайне подсматривать через камеру смартфона за действиями пользователя, пока тот листает новостную ленту и работает с мобильным приложением. Джошуа предоставил видеодоказательство своей находки в твиттере.
Вот что записал на свой смартфон Джошуа Мэддукс, когда случайно обнаружил включенную камеру своего гаджета в приложении Facebook — на ролике видно, что приложение Facebook запускает камеру в фоновом режиме, ведет ли после активации камеры приложение запись действий пользователя непонятно, но камера активна, пока Мэддукс прокручивал ленту новостей в приложении.
Журналисты информационного издания «The Next Web» смогли воспроизвести также эту ситуацию и подтвердили необычную находку Джошуа с активацией камеры в мобильном приложении Facebook.
На данный момент опыты пользователей, которые начали повторять действия Джошуа, показали, что:
данная проблема с активацией камеры наблюдается только на устройствах Apple (уже проверено на нескольких iPhone) с iOS 13.2.2, в iOS 13.1.3 камера не активировалась, в iOS 12 включение камеры в приложении обнаружить сразу не удалось, но именно в iOS 12.4.1 на iPhone 7 некоторые пользователи смогли повторить эту находку с камерой; активация камеры в мобильном приложении срабатывает только после того, как пользователь сам дал приложению Facebook разрешение на доступ к камере и начал выполнять в приложении определенные действия, например, листать ленту новостей; для отключения камеры в приложении на iPhone нужно выполнить действия: открыть меню «Настройки», далее выбрать «Конфиденциальность», потом «Камера» и там отключить кнопку напротив Facebook; также пользователям советуют отключать не только камеру в приложении, но и микрофон (Настройки -> Конфиденциальность -> Микрофон -> Facebook выключить кнопку) и использовать штатное обычное приложение «Камера» в гаджетах, чтобы делать фотографии или видео, а потом загружать их в приложение Facebook; на Android-устройствах (например, на Google Pixel 4 и Andriod 10) камера в мобильном приложении не активна.
Издание «The Next Web» отправило официальный запрос в Facebook поводу этой проблемы с активацией камеры. Оказалось, что многим пользователям, повторившим находку Джошуа, интересно узнать — это действительно специальный спрятанный функционал в приложении или случайная ошибка, которую исправят разработчики в ближайшее время. Так как активная камера, скрытая за основным экраном, вызывает у них серьезное беспокойство и нежелание использовать это мобильное приложение. habr.com