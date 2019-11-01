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Facebook тайно снимает владельцев iPhone через камеру

Facebook тайно снимает владельцев iPhone через камеру

Пользователь мобильного приложения Facebook Джошуа Мэддукс (Joshua Maddux) обнаружил на своем iPhone, что социальная сеть может втайне подсматривать через камеру смартфона за действиями пользователя, пока тот листает новостную ленту и работает с мобильным приложением. Джошуа предоставил видеодоказательство своей находки в твиттере.

Вот что записал на свой смартфон Джошуа Мэддукс, когда случайно обнаружил включенную камеру своего гаджета в приложении Facebook — на ролике видно, что приложение Facebook запускает камеру в фоновом режиме, ведет ли после активации камеры приложение запись действий пользователя непонятно, но камера активна, пока Мэддукс прокручивал ленту новостей в приложении.

Журналисты информационного издания «The Next Web» смогли воспроизвести также эту ситуацию и подтвердили необычную находку Джошуа с активацией камеры в мобильном приложении Facebook.

На данный момент опыты пользователей, которые начали повторять действия Джошуа, показали, что:

данная проблема с активацией камеры наблюдается только на устройствах Apple (уже проверено на нескольких iPhone) с iOS 13.2.2, в iOS 13.1.3 камера не активировалась, в iOS 12 включение камеры в приложении обнаружить сразу не удалось, но именно в iOS 12.4.1 на iPhone 7 некоторые пользователи смогли повторить эту находку с камерой;
активация камеры в мобильном приложении срабатывает только после того, как пользователь сам дал приложению Facebook разрешение на доступ к камере и начал выполнять в приложении определенные действия, например, листать ленту новостей;
для отключения камеры в приложении на iPhone нужно выполнить действия: открыть меню «Настройки», далее выбрать «Конфиденциальность», потом «Камера» и там отключить кнопку напротив Facebook;
также пользователям советуют отключать не только камеру в приложении, но и микрофон (Настройки -> Конфиденциальность -> Микрофон -> Facebook выключить кнопку) и использовать штатное обычное приложение «Камера» в гаджетах, чтобы делать фотографии или видео, а потом загружать их в приложение Facebook;
на Android-устройствах (например, на Google Pixel 4 и Andriod 10) камера в мобильном приложении не активна.

Издание «The Next Web» отправило официальный запрос в Facebook поводу этой проблемы с активацией камеры. Оказалось, что многим пользователям, повторившим находку Джошуа, интересно узнать — это действительно специальный спрятанный функционал в приложении или случайная ошибка, которую исправят разработчики в ближайшее время. Так как активная камера, скрытая за основным экраном, вызывает у них серьезное беспокойство и нежелание использовать это мобильное приложение.
habr.com
  • Сегодня, 09:16
  • DTV
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