Представители штаба Народного ополчения города доложили о результатах деятельности за 2018-2019 учебный год, а также наметили планы работы и задачи подразделения на 2020 год.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны ПМР, в подведении итогов, которое прошло в конференц-зале Государственной администрации города Бендеры, приняли участие представители Управления Народного ополчения ПМР, Государственной администрации города и старшие формирований Народного ополчения на предприятиях города.
Как отметил начальник Управления Народного ополчения ПМР майор Виктор Водзинский, штабом Народного ополчения города в течение года проводится достаточно большой объем работы. На предприятиях Бендер созданы отряды Народного ополчения, с которыми регулярно проводятся занятия по программе боевой подготовки. Народному ополчению уделяется повышенное внимание со стороны Президента ПМР Вадима Красносельского. С 2019 года в республике установлена новая памятная дата – 17 марта отмечается День народного ополчения.
«Считаю, что особое внимание в следующем году необходимо уделить работе по вовлечению населения в ряды Народного ополчения, уделять внимание патриотической работе и воспитанию молодежи. В подготовке формирований ополчения необходимо переходить от теории к практике: с теми кто, изъявляет желание, будем проводить полевые выходы», – отметил майор Виктор Водзинский.
«В настоящее время штаб Народного ополчения города Бендеры выполняет поставленные задачи согласно требованиям Закона «О Народном ополчении Приднестровской Молдавской Республики». Работа штаба Народного ополчения города Бендеры в 2018-2019 учебном году была направлена на полное освоение мобилизационных планов, качественное комплектование формируемых подразделений и частей мобилизационными ресурсами», – отметила в своем докладе начальник штаба Народного ополчения города Бендеры старший лейтенант Инна Качан.
Также в ходе подведения итогов отмечалось, что согласно плану боевой подготовки штаба Народного ополчения города Бендеры, в период с января по апрель 2019 года проводились занятия с личным составом подразделений Народного ополчения города. Боевая подготовка подразделений Народного ополчения проводилась в соответствии с требованиями приказа министра обороны.
Главный специалист по мобилизационной работе города Бендеры полковник в запасе Григорий Ли, обращаясь к старшим формирований Народного ополчения на предприятиях города, подчеркнул, что от работы каждого зависит будущее Бендер и всей республики.
«Насколько вы, как руководящий состав Народного ополчения города Бендеры будете проводить ежедневную, кропотливую работу с работниками предприятий, учреждений и организаций, будет зависеть целостность Народного ополчения», – обратился к представителям предприятий города Григорий Ли.
История показала, что создание Народного ополчения в 1992 году было продиктовано острой необходимостью. Для защиты государства и своих семей от вооруженной агрессии люди со всей республики в буквальном смысле от станка записывались в добровольческие временные вооруженные отряды Народного ополчения. Особенно многочисленными они были в индустриально развитых городах республики, в том числе и Бендерах. При защите и освобождении отдельных кварталов и районов города от вооруженных формирований Молдовы в 1992 году ополченцы сыграли одну из ключевых ролей.
За активное участие в проведении и организации мероприятий по формированию и подготовке подразделений Народного ополчения города Бендеры, а также по итогам работы за 2019 год согласно распоряжению Главы Государственной администрации города Бендеры командиры и старшие Народного ополчения предприятий города были поощрены Почетными грамотами и благодарственными письмами.