По данным Государственной службы статистики ПМР, в январе-октябре 2019 года сводный индекс потребительских цен сложился на уровне 104,1%. Для сравнения, за 10 месяцев прошлого года уровень инфляции зафиксирован на отметке 6%.
В октябре значительнее всего, ввиду сезонного воздействия, подорожали овощи (+13,4%). Цены на кабачки выросли на 50,0%, сладкий перец стоит дороже на 36,2%, баклажаны - на 33,8%, огурцы – на 29%, томаты – на 16,6%. Стоимость картофеля повысилась незначительно - на 1,6%, передают novostipmr.com.
В то же время подешевели такие группы продовольственных товаров, как тыква (-11,5%), капуста (-10,5%), лук (-1,2%), морковь (-0,9%) и свёкла (-0,1%).
Вследствие сужения предложения, по ряду продуктов животного происхождения отмечалась повышательная ценовая динамика. Так, по итогам октября увеличилась стоимость мясной (+0,6%), рыбной (+0,5%), молочной (+1,8%) продукции, что в целом коррелировало с динамикой на рынках стран-партнёров. В то же время по широкому перечню продовольственных товаров наблюдалась дефляция. Второй месяц подряд снижались цены на яйца и мёд – в октябре ещё на 1,4% и на 0,3% соответственно. Также на 2,7% подешевели фрукты, что главным образом было связано с уменьшением стоимости груш (-17,5%), яблок (-13,0%), лимонов (-9,5%).
В непродовольственном сегменте наблюдается небольшое удешевление (около 1%) по таким позициям, как парфюмерно-косметические товары, моющие средства, вычислительная техника, стройматериалы, медикаменты.
В прошлом месяце отмечалось повышение тарифов на услуги коммерческих банков (+0,5%), а также на медицинские услуги (+1,7%) вследствие удорожания физиотерапевтического лечения и процедур (+13,4%). В то же время произошло снижение стоимости услуг транспорта (-1,0%), вызванное сокращением цены за проезд в плацкартном (-3,5%) и купейном (-3,7%) вагонах поездов дальнего следования. В сфере образования ввиду роста тарифов на услуги в сегменте негосударственного высшего образования (+0,6%) наблюдалась слабоповышательная динамика (+0,1%). По остальным услугам, оказываемым населению, фиксировалась относительная ценовая стабильность.
Для сравнения уровень инфляции в России за 10 месяцев года составил 2,4%, в Беларуси - 3,9%, в Украине - 4,2%, в Молдове – 5,8%.
Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 ноября 2019 года. Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 61.09 руб. Говядина бескостная – 84.21 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 72.59 руб. Свинина бескостная – 83.56 руб. Фарш мясной – 74.63 руб. Пельмени – 41.26 руб. Печень говяжья – 84.46 руб. Куры потрошеные – 32.97 руб. Окорочка куриные – 31.04 руб. Сало – 38.03 руб. Колбаса вареная – 99.29 руб. Сосиски – 72.96 руб. Сардельки – 86.77 руб. Колбаса полукопченая – 126.33 руб. Мясокопчености – 131.05 руб. Колбаса сырокопченая – 208.48 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 43.63 руб. Карась свежий – 32.53 руб. Толстолобик свежий – 28.14 руб. Мойва – 44.69 руб. Хек – 50.06 руб. Скумбрия – 54.79 руб. Сельдь замороженная – 26.44 руб. Сельдь соленая – 34.52 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 24.61 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 12.12 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 24.46 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 18.12 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 6.87 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 10.57 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 10.73 руб. Кефир, 0,5 л – 5.64 руб. Ряженка, 0,5 л – 7.59 руб. Сметана, кг – 38.57 руб. Сметана на рынке, кг – 42.42 руб. Творог, кг – 49.49 руб. Творог на рынке, кг – 46.99 руб. Сыр твердый, кг – 115.99 руб. Брынза на рынке, кг – 65.62 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 8.45 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 6.85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.23 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 9.87 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 9.56 руб. Рис шлифованный, кг – 18.06 руб. Крупа манная, кг – 10.96 руб. Крупа гречневая, кг – 13.87 руб. Крупа пшеничная, кг – 6.89 руб. Крупа кукурузная, кг – 9.90 руб. Крупа ячневая, кг – 7.48 руб. Крупа перловая, кг – 7.97 руб. Овсяные хлопья, кг – 24.53 руб. Горох, кг – 9.95 руб. Фасоль, кг – 23.18 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 14.24 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 15.47 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая текущего года, кг – 7.89 руб. Капуста свежая урожая текущего года, кг – 6.28 руб. Лук репчатый, кг – 6.59 руб. Свёкла столовая, кг – 5.75 руб. Морковь, кг – 7.08 руб. Чеснок, кг – 36.47 руб. Огурцы свежие, кг – 16.80 руб. Помидоры свежие, кг – 12.94 руб. Кабачки, кг – 12.49 руб. Баклажаны, кг – 10.86 руб. Перец сладкий, кг – 13.02 руб. Яблоки, кг – 7.15 руб. Апельсины, кг – 28.25 руб. Лимоны, кг – 34.77 руб. Бананы, кг – 19.39 руб. Сливы сушёные, кг – 38.74 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 76.27 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 34.73 руб. Сок томатный, л – 16.90 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 8.42 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 19.00 руб. Соки фруктовые, л – 17.35 руб. Яйца куриные, 10 шт – 12.08 руб. Сахар-песок, кг – 9.73 руб. Шоколад, 100 г – 16.45 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 67.68 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 7.32 руб. Соль пищевая, кг – 4.42 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 21.00 руб. Лист лавровый, 100 г – 21.87 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 36.25 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 44.58 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 19.83 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 19.76 руб.