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За 10 месяцев цены на потребительском рынке выросли в среднем на 4%

За 10 месяцев цены на потребительском рынке выросли в среднем на 4%

По данным Государственной службы статистики ПМР, в январе-октябре 2019 года сводный индекс потребительских цен сложился на уровне 104,1%. Для сравнения, за 10 месяцев прошлого года уровень инфляции зафиксирован на отметке 6%.

В октябре значительнее всего, ввиду сезонного воздействия, подорожали овощи (+13,4%). Цены на кабачки выросли на 50,0%, сладкий перец стоит дороже на 36,2%, баклажаны - на 33,8%, огурцы – на 29%, томаты – на 16,6%. Стоимость картофеля повысилась незначительно - на 1,6%, передают novostipmr.com.

В то же время подешевели такие группы продовольственных товаров, как тыква (-11,5%), капуста (-10,5%), лук (-1,2%), морковь (-0,9%) и свёкла (-0,1%).

Вследствие сужения предложения, по ряду продуктов животного происхождения отмечалась повышательная ценовая динамика. Так, по итогам октября увеличилась стоимость мясной (+0,6%), рыбной (+0,5%), молочной (+1,8%) продукции, что в целом коррелировало с динамикой на рынках стран-партнёров. В то же время по широкому перечню продовольственных товаров наблюдалась дефляция. Второй месяц подряд снижались цены на яйца и мёд – в октябре ещё на 1,4% и на 0,3% соответственно. Также на 2,7% подешевели фрукты, что главным образом было связано с уменьшением стоимости груш (-17,5%), яблок (-13,0%), лимонов (-9,5%).

В непродовольственном сегменте наблюдается небольшое удешевление (около 1%) по таким позициям, как парфюмерно-косметические товары, моющие средства, вычислительная техника, стройматериалы, медикаменты.

В прошлом месяце отмечалось повышение тарифов на услуги коммерческих банков (+0,5%), а также на медицинские услуги (+1,7%) вследствие удорожания физиотерапевтического лечения и процедур (+13,4%). В то же время произошло снижение стоимости услуг транспорта (-1,0%), вызванное сокращением цены за проезд в плацкартном (-3,5%) и купейном (-3,7%) вагонах поездов дальнего следования. В сфере образования ввиду роста тарифов на услуги в сегменте негосударственного высшего образования (+0,6%) наблюдалась слабоповышательная динамика (+0,1%). По остальным услугам, оказываемым населению, фиксировалась относительная ценовая стабильность.

Для сравнения уровень инфляции в России за 10 месяцев года составил 2,4%, в Беларуси - 3,9%, в Украине - 4,2%, в Молдове – 5,8%.

Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 ноября 2019 года. Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 61.09 руб.
Говядина бескостная – 84.21 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 72.59 руб.
Свинина бескостная – 83.56 руб.
Фарш мясной – 74.63 руб.
Пельмени – 41.26 руб.
Печень говяжья – 84.46 руб.
Куры потрошеные – 32.97 руб.
Окорочка куриные – 31.04 руб.
Сало – 38.03 руб.
Колбаса вареная – 99.29 руб.
Сосиски – 72.96 руб.
Сардельки – 86.77 руб.
Колбаса полукопченая – 126.33 руб.
Мясокопчености – 131.05 руб.
Колбаса сырокопченая – 208.48 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 43.63 руб.
Карась свежий – 32.53 руб.
Толстолобик свежий – 28.14 руб.
Мойва – 44.69 руб.
Хек – 50.06 руб.
Скумбрия – 54.79 руб.
Сельдь замороженная – 26.44 руб.
Сельдь соленая – 34.52 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 24.61 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 12.12 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 24.46 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 18.12 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 6.87 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 10.57 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 10.73 руб.
Кефир, 0,5 л – 5.64 руб.
Ряженка, 0,5 л – 7.59 руб.
Сметана, кг – 38.57 руб.
Сметана на рынке, кг – 42.42 руб.
Творог, кг – 49.49 руб.
Творог на рынке, кг – 46.99 руб.
Сыр твердый, кг – 115.99 руб.
Брынза на рынке, кг – 65.62 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 8.45 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 6.85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.23 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 9.87 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 9.56 руб.
Рис шлифованный, кг – 18.06 руб.
Крупа манная, кг – 10.96 руб.
Крупа гречневая, кг – 13.87 руб.
Крупа пшеничная, кг – 6.89 руб.
Крупа кукурузная, кг – 9.90 руб.
Крупа ячневая, кг – 7.48 руб.
Крупа перловая, кг – 7.97 руб.
Овсяные хлопья, кг – 24.53 руб.
Горох, кг – 9.95 руб.
Фасоль, кг – 23.18 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 14.24 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 15.47 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая текущего года, кг – 7.89 руб.
Капуста свежая урожая текущего года, кг – 6.28 руб.
Лук репчатый, кг – 6.59 руб.
Свёкла столовая, кг – 5.75 руб.
Морковь, кг – 7.08 руб.
Чеснок, кг – 36.47 руб.
Огурцы свежие, кг – 16.80 руб.
Помидоры свежие, кг – 12.94 руб.
Кабачки, кг – 12.49 руб.
Баклажаны, кг – 10.86 руб.
Перец сладкий, кг – 13.02 руб.
Яблоки, кг – 7.15 руб.
Апельсины, кг – 28.25 руб.
Лимоны, кг – 34.77 руб.
Бананы, кг – 19.39 руб.
Сливы сушёные, кг – 38.74 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 76.27 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 34.73 руб.
Сок томатный, л – 16.90 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 8.42 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 19.00 руб.
Соки фруктовые, л – 17.35 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 12.08 руб.
Сахар-песок, кг – 9.73 руб.
Шоколад, 100 г – 16.45 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 67.68 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 7.32 руб.
Соль пищевая, кг – 4.42 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 21.00 руб.
Лист лавровый, 100 г – 21.87 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 36.25 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 44.58 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 19.83 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 19.76 руб.
  • Сегодня, 18:40
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