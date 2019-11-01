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Виталий Игнатьев встретился с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом

Виталий Игнатьев встретился с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом

Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча Министра иностранных дел ПМР Виталия Игнатьева с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом. Во встрече также приняли участие председатель Приднестровского республиканского банка Владислав Тидва и заместитель министра иностранных дел ПМР Александр Стецюк.

Как сообщает пресс-служба МИД ПМР, в ходе беседы дипломаты продолжили обсуждение актуальных аспектов переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой с учетом итогов дискуссий, состоявшихся на полях Баварской конференции по мерам укрепления доверия в начале ноября. В этом контексте Виталий Игнатьев обозначил видение приднестровской стороны относительно приоритетных направлений экспертной работы на ближайший период, включая вопросы межбанковского взаимодействия. Кроме того, дипломаты уделили внимание перспективам подписания итогового протокола Братиславского заседания в формате «5+2».

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями относительно текущей внутриполитической ситуации в Республике Молдова в контексте необходимости сохранения и увеличения динамики работы на всех уровнях переговорного процесса и выполнения молдавской стороной взятых на себя обязательств. Глава МИД ПМР напомнил, что вне зависимости от изменений состава правящей коалиции в соседнем государстве мандат политических представителей остается прежним, и выразил надежду на то, что стороны «не будут терять время в связи с этими процессами».

mid.gospmr.org
  • Сегодня, 18:48
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