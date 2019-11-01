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Объявлена дата первого заседания нового правительства РМ

Объявлена дата первого заседания нового правительства РМ

Сегодня правительство РМ во главе с Ионом Кику и программа его деятельности получили вотум доверия парламента.

Теперь кабинету министров предстоит собраться на первое заседание. В конце церемонии принесения присяги новыми министрами премьер-министр Ион Кику заявил для прессы, что первое заседание состоится уже завтра.

Обращение Додона после приведения к присяге правительства Кику «Завтра мы проведем заседание правительства при участии президента Игоря Додона, чтобы начать собственно деятельность правительства и приступить к реализации программы его деятельности», - заявил Ион Кику, сообщает noi.md ссылаясь на sputnik.md.

Правительство Кику было утверждено сегодня голосами 62 депутатов демократов и социалистов.
noi.md
  • Вчера, 18:20
  • DTV
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