Бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк не играл никакой роли в падении Кабмина Майи Санду и утверждении нового правительства Молдовы.
Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, выступая в эфире телеканала НТВ-Молдова, передает Noi.md. Он отметил, что Владимир Плахотнюк не контролирует парламентскую фракцию Демпартии.
«И это хорошо. Если бы он контролировал, то у нас ничего не получилось бы. Потому, что, я думаю, что там, где он находится, тем властям не было выгодно падение правительства Майи Санду. Я думаю, что им могло быть выгодно, чтобы все прошло так, как задумала Майя Санду. Поэтому если бы Плахотнюк контролировал бы процесс, то, уверен, что на него бы надавили, чтобы он вмешался. А то, что прошло, и отставка и сегодняшнее голосование нового правительства, это показывает, что эта партия начала потихоньку чиститься от Плахотнюка и его людей. И это хорошо для этой партии. Пусть занимаются внутренними реформами, переформатированием, пусть поддерживают социальные инициативы нового правительства. И в этом случае у этой партии, если она очистится, есть будущее на политическом поле Молдовы», - заявил президент Молдовы.