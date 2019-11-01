Dnestr.TV

 
0

Додон о роли Плахотнюка в последних политических событиях

Додон о роли Плахотнюка в последних политических событиях

Бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк не играл никакой роли в падении Кабмина Майи Санду и утверждении нового правительства Молдовы.

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, выступая в эфире телеканала НТВ-Молдова, передает Noi.md. Он отметил, что Владимир Плахотнюк не контролирует парламентскую фракцию Демпартии.

«И это хорошо. Если бы он контролировал, то у нас ничего не получилось бы. Потому, что, я думаю, что там, где он находится, тем властям не было выгодно падение правительства Майи Санду. Я думаю, что им могло быть выгодно, чтобы все прошло так, как задумала Майя Санду. Поэтому если бы Плахотнюк контролировал бы процесс, то, уверен, что на него бы надавили, чтобы он вмешался. А то, что прошло, и отставка и сегодняшнее голосование нового правительства, это показывает, что эта партия начала потихоньку чиститься от Плахотнюка и его людей. И это хорошо для этой партии. Пусть занимаются внутренними реформами, переформатированием, пусть поддерживают социальные инициативы нового правительства. И в этом случае у этой партии, если она очистится, есть будущее на политическом поле Молдовы», - заявил президент Молдовы.

noi.md
  • Вчера, 18:45
  • DTV
  • Просмотров: 28
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Итоги сотрудничества
  • Не упусти свой шанс!
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • Волшебный микрофончик
  • Россия осуждена ЕСПЧ по делу Приднестровья
  • На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явк ...
  • На учениях молдавской армии продемонстрировали необычну ...
  • Газовый вопрос: Санду о транзите, альтернативных путях ...
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Новое в законодательстве

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Итоги сотрудничества
  • Не упусти свой шанс!
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • Волшебный микрофончик
  • Россия осуждена ЕСПЧ по делу Приднестровья
  • На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явк ...
  • На учениях молдавской армии продемонстрировали необычну ...
  • Газовый вопрос: Санду о транзите, альтернативных путях ...
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Новое в законодательстве
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна