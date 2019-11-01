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В Бендерском центре амбулаторно-поликлинической помощи прошла акция по выявлению сахарного диабета

В Бендерском центре амбулаторно-поликлинической помощи прошла акция по выявлению сахарного диабета

Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи провел профилактирующую акцию. Тут с самого утра можно было бесплатно и без направления проверить кровь на глюкозу, измерить артериальное давление и получить консультацию кардиолога и эндокринолога. За первые два часа в рамках акции обследовалось 150 человек.

«Я выходила из социальной аптеки, где обычно получаю лекарства. Спускаюсь, а здесь вот, как в сказке. Всё очень удобно, быстро, для нас это новшество», - рассказывает Катерина Анатольевна. Ей 73 года, уровень сахара в крови проверяет часто, врач направляет. К счастью, показатели всегда в норме: «А что еще делать, стараемся двигаться, не унывать», сообщается на сайте Министерства здравоохранения ПМР.

А Нина Федоровна об акции узнала от знакомой, в необходимости воспользоваться возможностью не сомневалась, сразу побежала в поликлинику: «Мне позвонила женщина, сообщила, я с радостью пришла. Сахар у меня хороший, а вот давление не очень. Первый раз участвую в такой акции и думаю, что нужно чаще такое организовывать».

«В первую очередь, мы хотим привлечь внимание населения к проблеме сахарного диабета, повысить их информированность в этом вопросе, оказать влияние на лечение этой патологии, улучшить состояние наших пациентов. Для того, чтобы как можно больше людей привлечь к этому событию, волонтеры раздавали пригласительные листовки. Мы первый раз проводим такую акцию, но надеемся, что она станет в дальнейшем нашей доброй традицией», - отметила главный врач Бендерского центра амбулаторно-поликлинической помощи Наталья Спиваченко.

Диабет – это хроническая болезнь, развивающаяся в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно гормона, который регулирует уровень содержания сахара в крови, т.е инсулина. Либо же, когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Выявлять данное заболевание важно на ранних стадиях, так можно предотвратить развитие более поздних осложнений и назначить соответствующее лечение: «Очень много пациентов состоит на учете врачей-эндокринологов. У нас это 2163 человека, еще часть страдает легкой формой диабета и находится на учете у терапевта. Чаще всего это люди пенсионного возраста, но мы рекомендуем начинать проводить скрининг после 45 лет», - пояснила врач-эндокринолог Бендерского центра амбулаторно-поликлинической помощи Александра Лягу.

Врач-эндокринолог объясняет, развитию сахарного диабета, помимо генетической предрасположенности способствует избыточный вес, сидячий образ жизни и неправильное питание: «Старайтесь остерегаться употребления в большом количестве легко усеваемых углеводов: тортов, выпечки, различных соков. Соленая, сладкая, жареная, копченая, острая и жирная еда оказывает большую нагрузку на поджелудочную железу, а панкреатит является одним из факторов развития диабета», - подчеркнула Александра Лягу.

Больше гулять на свежем воздухе, кататься на велосипеде, заниматься плаванием, правильно питаться и избегать стрессовых ситуаций – вот главные советы от эндокринолога. Рекомендации простые, главное соблюдать их не время от времени, а постоянно.

minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 09:29
  • DTV
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