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Василий Шова возвращается в президентуру

Василий Шова возвращается в президентуру

Об этом в рамках спецвыпуска на НТВ Молдова заявил глава государства.

Василий Шова будет, как и прежде, исполнять должность советника главы государства по вопросам приднестровского урегулирования.
Кроме того, отныне Шова будет консультировать президента и по вопросам внутренней политики. Таким образом, его область деятельности расширится, передает aif.md.

По словам Игоря Додона, такой выбор сделал сам Шова, который до сих пор занимал должность вице-премьера РМ по реинтеграции. Глава государства предложил ему либо продолжать работать в правительстве на том же посту, что и ранее, либо вернуться в президентуру.

aif.md
  • Сегодня, 09:34
  • DTV
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