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Путин высказался о встрече с Зеленским

Путин высказался о встрече с Зеленским

Президент России Владимир Путин утверждает, что о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским до саммита в нормандском формате речи не идет. Об этом Путин заявил на брифинге на саммите БРИКС в четверг, 14 ноября.

Он заявил, что Украина должна "искать счастье не за океаном, а договариваться со своими соседями", передает korrespondent.net

"Мы договорились встретиться в нормандском формате. Зачем нам суетится и бегать на неподготовленные встречи. В этом никто не заинересован ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Также мы в контакте, мы разговариваем по телефону. Но нам нужно подойти к каким-то решениям. Встреча в нормандском формате возможна. Кроме нормандского формата никакого другого нет. Россия за сохранение такого формата", - отметил Путин.

Также он добавил, что приветствует разведение сил на Донбассе.

"Мы приветствуем как действия украинских властей, так и действия непризнанных властей. Тут же появляются какие-то двухсмысленности. Мы видим заявления министра иностранных дел (Вадима Пристайко - ред.) о том, что Украина собирается отказаться от минских соглашений. Это как? Что мы будем обсуждать в нормандском формате", - заявил президент России.



korrespondent.net
  • Сегодня, 09:58
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