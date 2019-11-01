Президент России Владимир Путин утверждает, что о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским до саммита в нормандском формате речи не идет. Об этом Путин заявил на брифинге на саммите БРИКС в четверг, 14 ноября.
Он заявил, что Украина должна "искать счастье не за океаном, а договариваться со своими соседями", передает korrespondent.net
"Мы договорились встретиться в нормандском формате. Зачем нам суетится и бегать на неподготовленные встречи. В этом никто не заинересован ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Также мы в контакте, мы разговариваем по телефону. Но нам нужно подойти к каким-то решениям. Встреча в нормандском формате возможна. Кроме нормандского формата никакого другого нет. Россия за сохранение такого формата", - отметил Путин.
Также он добавил, что приветствует разведение сил на Донбассе.
"Мы приветствуем как действия украинских властей, так и действия непризнанных властей. Тут же появляются какие-то двухсмысленности. Мы видим заявления министра иностранных дел (Вадима Пристайко - ред.) о том, что Украина собирается отказаться от минских соглашений. Это как? Что мы будем обсуждать в нормандском формате", - заявил президент России.