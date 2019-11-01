Государственная служба по культуре и историческому наследию объявляет о начале проведения государственного конкурса «Человек года – 2019». Он определит самых талантливых работников и руководителей, которые внесли значительный вклад в развитие республики в этом году.
Традиционно конкурс пройдёт в два этапа. Первый - отборочный - проведут экспертные комиссии при министерствах и ведомствах. Именно они займутся приёмом документов от профильных учреждений и организаций, а также госадминистраций. После чего определят победителей в соответствующих номинациях и направят материалы в Республиканский оргкомитет, передает novostipmr.com.
Выдвижение участников конкурса осуществляется организациями, учреждениями, предприятиями, отраслевыми органами государственного управления. При этом необходимо предъявить пакет документов, куда входят:
- представление на участников с указанием заслуг за предоставляемый год;
- анкета участника;
- развёрнутая характеристика на участника, подписанная руководителем организации, выдвигающей претендента;
- справка об отсутствии судимости;
- дополнительные материалы (фотоматериалы, публикации).
В конкурсе не могут принимать участие члены Республиканского оргкомитета и ведомственных экспертных комиссий, победители конкурса прошлых лет.
Победителей конкурса назовут 20 февраля. Торжественная церемония чествования победителей пройдёт во Дворце Республики.
Подробную информацию можно узнать в оргкомитете конкурса по телефону: (533) 77-265.
В этом году в конкурсе представлено 19 номинаций:
«Педагог года»
Требования к номинанту: педагогический работник или руководящий работник образовательных учреждений - за достижения в обучении и воспитании учащихся, высокую степень владения техникой и методикой осуществления образовательного процесса, внедрение новых педагогических приёмов в обучение, личный значительный вклад в совершенствование учебно-воспитательного процесса, развитие движения творчески работающих педагогов, обеспечение качественных результатов деятельности образовательных учреждений. «Медицинский работник года»
Требования к номинанту: медицинский работник - за успехи, достигнутые в области здравоохранения, высокий уровень качества и эффективности медицинского обслуживания, значительные результаты в лечебно-профилактических мероприятиях.
«Милосердие»
Требования к номинанту: «Милосердие» - лицо, принимавшее активное участие в деятельности благотворительной общественной организации, проявившее высокие образцы человеколюбия, великодушия, деятельной и бескорыстной помощи людям.
«Мастер своего дела»
Требования к номинанту: работник сферы строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства - за достижение значительных результатов и обеспечение высокого качества работы. «Достижения в спорте»
Требования к номинанту: представитель сферы спорта (спортсмен, тренер-преподаватель, спортивный функционер) - за выдающиеся достижения в сфере спорта на отечественном и мировом уровнях, вклад в повышение спортивного статуса республики.
«Закон и порядок»
Требования к номинанту: сотрудник органов внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики - за высокие результаты в обеспечении безопасности граждан, охраны общественного порядка, профилактику асоциальных явлений в обществе.
«Талант и признание»
Требования к номинанту: представитель творческой профессии, работник сферы культуры и искусства, явивший значительные достижения в области культуры и искусства.
«Предприниматель года»
Требования к номинанту: предприниматель или руководитель предприятия или организации независимо от организационно-правовых форм и формы собственности - за вклад в социально-экономическое развитие города (района), реализацию социально значимых программ и проектов.
«Трудовая доблесть»
Требования к номинанту: представитель отрасли промышленности (предприятия, учреждения, организации) -за профессиональные достижения в текущем году и большой трудовой стаж.
«Лучший работник автомобильного транспорта»
Требования к номинанту: работник транспортной организации - за высокое качество и культуру транспортного обслуживания жителей города (района) республики.
«Журналист года»
Требования к номинанту: работник средств массовой информации - за наиболее яркое и социально значимое освещение жизнедеятельности города (района), республики.
«Человек своей земли»
Требования к номинанту: работник агропромышленного комплекса - за высокие результаты в областях животноводства и растениеводства.
«Честь и доблесть»
Требования к номинанту: представитель Вооружённых и Миротворческих сил (Министерство обороны ПМР) - за особые заслуги в защите интересов государства и общества, в обеспечении безопасности жизни и здоровья людей, миротворческой деятельности.
«Закон и долг»
Требования к номинанту: работник сферы юриспруденции - за вклад в правовое урегулирование вопросов, направленных на достойное жизнеобеспечение и защиту прав и свобод жителей города (района), республики.
«Общественный деятель»
Требования к номинанту: представитель общественных организаций, достигший особых успехов в общественной жизни, активная гражданская позиция и социальная значимость деятельности которого имеют несомненную общественную важность.
«Молодое открытие года»
Требования к номинанту: молодой и талантливый специалист со стажем работы не более 5 лет, проявивший себя в профессиональной деятельности (в любой отрасли и сфере) и достигший серьёзных результатов, а также представитель общественного молодёжного движения (организации).
«Человек года в области ветеринарии»
Требования к номинанту: ветеринарный работник - за высокие заслуги в области обеспечения безопасности здоровья и жизни граждан республики, а также при осуществлении контрольных мероприятий по безопасности продуктов животного происхождения, по профилактике и ликвидации заразных болезней животных и болезней, общих для животных и человека.
«Доброволец года»
Требования к номинанту: лицо, добровольно участвующее в бескорыстной социально направленной деятельности - за добровольное бескорыстное участие в важнейших общественно значимых мероприятиях и самоотверженный труд на благо общества и остронуждающихся в помощи людей.
«Меценат года»
Требования к номинанту: лицо, способствующее на безвозмездной и добровольной основе развитию культуры, искусства и науки - за оказание безвозмездной помощи в реализации значимых проектов в области культуры, искусства и науки и приобщение широких масс к лучшим культурным достижениям народов Приднестровья. novostipmr.com