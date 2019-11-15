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Xiaomi установила два новых мировых рекорда Гиннесса
Компания Xiaomi установила два новых мировых рекорда Гиннесса. На этот раз, достижение не касается сверхпродаж, акций или выпуска новых смартфонов.
Рекорды установило индийское подразделение Xiaomi, пожертвовавшее более 110 тысяч записных книжек малоимущим детям в честь местного Дня ребёнка, передает ixbt.com
Блокноты изготовлены из переработанной бумаги и общий их вес достиг 18 тысяч килограммов. Они были использованы для создания мозаики из блокнотов.
Первый мировой рекорд Гинесса как раз был установлен с крупнейшей в мире мозаикой из блокнотов. Вторая награда получена за крупнейшее пожертвование школьных принадлежностей за сутки.
Мозаика заняла площадь в 181 квадратных метров. А размер пожертвования измерялся в весе всех тетрадей.
ixbt.com
- Сегодня, 14:29
- DTV
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