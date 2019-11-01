В настоящее время в республике сумма задолженности населения перед энергоснабжающими организациями и организациями, которые управляют многоквартирными домами, по оказанным жилищно-коммунальным услугам составляет более 150 млн. рублей. В результате этого жилищно-коммунальные организации несут убытки. По статистике, износ инженерных сетей составляет от 70 до 90%, передает newspmr.com.
Верховный Совет ПМР принял в окончательном чтении законодательную инициативу, дополняющую нормы Жилищного кодекса. Она закрепляет норму, согласно которой при переходе права собственности на объект недвижимости к новому владельцу производится и переход обязательств по платежам за жилое помещение и коммунальные услуги. Это должно быть отражено в соответствующем договоре.
После утверждения законопроекта главой государства, продать жильё с долгами за коммунальные услуги будет сложнее. Старому хозяину придётся или оплатить все счета самостоятельно, или официально передать коммунальные долги новому владельцу жилья. Разрешение на оформление такого договора будут давать только коммунальные предприятия.
До сих пор собственник не отвечал за долги по коммуналке, которые накопил предыдущий владелец. Потому что сейчас по закону обязанности по оплате услуг ЖКХ наступают с момента, когда человек стал собственником дома или квартиры. Цель авторов изменений в Жилищный кодекс: сократить огромные долги перед коммунальными предприятиями.
«Это открытая и прозрачная схема. Покупатель понимает, что он покупает не только квартиру, вместе с ней к нему переходят эти долги. Если он с этим не согласен, значит, сделка по купле-продаже не может состояться. Люди должны договариваться между собой, кто будет гасить эти долги, – предыдущий собственник или новый», - прокомментировал нововведение парламентарий Антон Онуфриенко.