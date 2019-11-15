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В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
"Мы продолжаем делать свою работу и участвовать в проведении трехсторонних переговоров по газу, чтобы найти решение", — сказала она, передает ria.ru.

Ранее в ходе саммита БРИКС в Бразилии Путин заявил, что в вопросах транзита голубого топлива через Украину не все зависит от России, а потому риск его прекращения существует. Глава государства подчеркнул, что Москва готова взаимодействовать с Киевом как по транзиту, так и по поставкам газа. Он добавил, что российская сторона может снизить цену на топливо на 25 процентов при условии прямых поставок. По словам Путина, претензии украинского "Нафтогаза" к "Газпрому" лишь накаляют ситуацию.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних переговорах с участием представителей Москвы, Киева и Еврокомиссии. В России отмечали, что контракт должен быть выгодным в финансовом плане, а Украина обязана представить план модернизации своей ГТС. "Газпром" и "Нафтогаз" также должны уладить споры в международных арбитражах.

Владимир Путин ранее призывал обнулить взаимные требования по газовому вопросу и "избавиться от абсурда". В ответ на это в "Нафтогазе" заявили, что собираются взыскать с российской компании 22 миллиарда долларов, но не видят готовности со стороны "Газпрома" "обнулить" что бы то ни было на сопоставимую сумму.

ria.ru
  • Сегодня, 08:46
  • DTV
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