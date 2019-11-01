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В Европе бушуют метели: Многие трассы заблокированы
Снежит в Австрии, Испании, Польше и Франции.
На дорогах этих стран образовались транспортные коллапсы. Обесточенные города, заблокированные трассы, отмененные авиарейсы - непогода бушует в Европе.
Синоптики говорят, что идти снег будет как минимум до конца недели.
- Сегодня, 08:55
- DTV
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