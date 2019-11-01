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Додон: Плахотнюк должен быть найден и возвращен домой, мы не будем никого прикрывать

Додон: Плахотнюк должен быть найден и возвращен домой, мы не будем никого прикрывать

Все громкие дела в Молдове - кража миллиарда, сдача в концессию аэропорта и так далее - будут доведены до конца, и все виновные будут наказаны, вне зависимости от партийной принадлежности.

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в рамках спецвыпуска на телеканале НТВ-Молдова, передает Noi.md.

«Мы не будем ничего останавливать. Плахотнюк находится в международном розыске и должен быть найден и возвращен домой. Это касается всех. Если кто-то думает что из-за того, что за нас проголосовали демократы, то мы кого-то где-то будем прикрывать – категорически нет! Никто никого не будет прикрывать. Все виновые должны ответить по закону, вне зависимости от партийной принадлежности. Если мы этого не сделаем - люди нас не поймут», - подчеркнул глава государства.

noi.md
  • Сегодня, 08:57
  • DTV
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