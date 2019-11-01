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На следующих парламентских выборах сэкономят минимум 1 миллион рублей

На следующих парламентских выборах сэкономят минимум 1 миллион рублей

За счёт сокращения числа депутатов Верховного Совета экономия на следующих парламентских выборах составит минимум 1 млн рублей.

Такую цифру озвучили на заседании Центральной избирательной комиссии. И это экономия только на самих электоральных процессах и только по республиканскому бюджету. Напомним: в ходе конституционной реформы парламентариев стало на 10 меньше (с 43 до 33), соответственно сократится и число избирательных округов. Меньше – примерно на 250 – станет и количество депутатов от городских, районных и сельских советов, передает novostipmr.com

Следующие выборы пройдут через год – в ноябре 2020-го. В единый день голосования выберут депутатов как Верховного, так и местных советов. Сегодня же Центризбирком определился с размером вознаграждения, которое получают члены избирательных комиссий по итогам выборов. Ранее он варьировался и рассчитывался в размере не менее 10% от двухкратного размера МРОТа. Но поскольку его величина периодически меняется, решили установить фиксированную сумму.

«Она будет составлять из расчёта 350 рублей на человека. В прошлой электоральной кампании общая сумма, выделяемая на всю комиссию, составляла всего лишь 500 рублей. В комиссию обычно входят 9-15 человек, то есть теперь каждый из них (в зависимости от своего вклада в избирательный процесс и объёма проделанной работы) получит материальное вознаграждение в большем размере в сравнении с прошлыми электоральными процессами. Обеспечить более высокий уровень материального вознаграждения удалось в том числе и за счёт озвученной экономии», – пояснил заместитель председателя ЦИК Приднестровья Денис Подгорный.

novostipmr.com
  • Сегодня, 08:59
  • DTV
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