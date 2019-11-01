Утрата в молдавской медицине. На 70-ом году жизни скончался Владимир Хотиняну — министр здравоохранения в период с 2009-го по 2011-ый год, депутат и один из самых успешных хирургов в Молдове.
Горестная весть постигла молдавское общество во второй половине дня, 15 ноября. Из жизни ушел один из самых талантливых и образованных врачей и ученых Республики Молдова - Владимир Хотиняну.
Владимир Хотиняну родился 1 октября 1950 года в городе Кызылорда, в Казахстане. Всю жизнь он посвятил медицине, став выдающимся ее представителем в Молдове, хирургом, доктором хабилитат, профессором, академиком.
В 2009 году Владимир Хотиняну был избран депутатом парламента Молдовы, а в сентябре того же года - министром здравоохранения республики. Он занимал этот пост до 27 декабря 2010 года. После парламентских выборов 30 ноября 2010-го вновь получил мандат депутата высшего законодательного органа страны. Работал в высшем законодательном собрании вплоть до истечения его мандата в февраля 2019 года.
В 2013-ом году за особые заслуги и мастерство он был удостоен высшей государственной награды — Ордена республики Молдова. По словам коллег медицинского светила, он долгие годы сдерживал неизлечимую болезнь.
Правительство Молдовы направило соболезнования семье выдающегося врача. "Мы высоко оцениваем усилия г-на Хотиняну в развитии отрасли здравоохранения Молдовы, а также его профессиональную деятельность на профессорской должности. Владимир Хотиняну был врачом-хирургом, академиком, который всю жизнь посвятил служению медицинской отрасли Молдовы", - сказано в тексте послания, подписанного премьер-министром РМ Ионом Кику.
Владимир Хотиняну будет похоронен в воскресенье в 11 утра на Армянском кладбище в Кишиневе.
Редакция Днестр ТВ приносит самые искренние соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Хотиняну.