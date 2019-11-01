На территории авторемзавода утром загорелся склад обуви. Рабочий около половины одиннадцатого утра почувствовал запах гари, стал обходить всё здание. Увидел дым и вызвал пожарных. Площадь склада 100 кв.м. Помещение до потолка было забито обувью и заготовками к ней. Огнём было объято порядка 60 кв.м., передает пресс-служба МВД ПМР.
В течение получаса возгорание локализовали. Работа по ликвидации пожара продолжилась больше четырёх часов. На месте происшествия работали 4 пожарных расчёта. На подмогу прибыли и спасатели. Помещение было обесточено.
«Причина пожара пока не ясна. Нашей первостепенной задачей было остановить распространение огня. Таких масштабных и сложных пожаров у нас не было давно», - прокомментировал Валентин Вербанов, и.о. начальника СВПЧ-2 г. Бендеры.
В результате пожара никто не пострадал. Причины ЧП и материальный ущерб установят специалисты.