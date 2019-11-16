Власти Польши обеспокоены «негативным влиянием» на внутренний рынок зерновых от «чрезмерных» поставок более дешевой кукурузы из Украины. В письме польской делегации в Совет ЕС предлагается не предоставлять новых преференций для импорта этой продукции.
«В последние годы около половины кукурузы, импортируемой в Польшу, происходит из Украины», — говорится в письме для совета по вопросам сельского хозяйства. Там же отмечается, что порядка 60% кукурузы на рынке ЕС имеет украинское происхождение, передает eadaily.com.
По мнению польских чиновников, чрезмерный импорт кукурузы из Украины оказывает негативное влияние на польский рынок зерновых культур. Они считают, что «Украина становится важным игроком на европейских сельскохозяйственных рынках», так как в силу черноземных почв, благоприятного климата и «низкой стоимости рабочей силы и транспорта» является «очень серьезным конкурентом для сельского хозяйства ЕС».
Следует отметить, что польские фермеры применяют высокие экологические и климатические стандарты в сельскохозяйственном производстве. Собственно поэтом им и трудно конкурировать с более дешевой кукурузой, выращиваемой в других производственных условиях.
«Польша просит не предоставлять никаких новых преференций по доступу на рынок ЕС для импорта зерновых культур, включая кукурузу», — цитирует РИА Новости письмо польской делегации.