Dnestr.TV

 
0

Польша объявила украинскую кукурузу опасной для рынка зерновых культур

Польша объявила украинскую кукурузу опасной для рынка зерновых культур

Власти Польши обеспокоены «негативным влиянием» на внутренний рынок зерновых от «чрезмерных» поставок более дешевой кукурузы из Украины. В письме польской делегации в Совет ЕС предлагается не предоставлять новых преференций для импорта этой продукции.

«В последние годы около половины кукурузы, импортируемой в Польшу, происходит из Украины», — говорится в письме для совета по вопросам сельского хозяйства. Там же отмечается, что порядка 60% кукурузы на рынке ЕС имеет украинское происхождение, передает eadaily.com.

По мнению польских чиновников, чрезмерный импорт кукурузы из Украины оказывает негативное влияние на польский рынок зерновых культур. Они считают, что «Украина становится важным игроком на европейских сельскохозяйственных рынках», так как в силу черноземных почв, благоприятного климата и «низкой стоимости рабочей силы и транспорта» является «очень серьезным конкурентом для сельского хозяйства ЕС».

Следует отметить, что польские фермеры применяют высокие экологические и климатические стандарты в сельскохозяйственном производстве. Собственно поэтом им и трудно конкурировать с более дешевой кукурузой, выращиваемой в других производственных условиях.

«Польша просит не предоставлять никаких новых преференций по доступу на рынок ЕС для импорта зерновых культур, включая кукурузу», — цитирует РИА Новости письмо польской делегации.

eadaily.com
  • Сегодня, 18:52
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Не упусти свой шанс!
  • Волшебный микрофончик
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явк ...
  • На учениях молдавской армии продемонстрировали необычну ...
  • Газовый вопрос: Санду о транзите, альтернативных путях ...
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Новое в законодательстве
  • Радиация под Одессой: названа причина
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Не упусти свой шанс!
  • Волшебный микрофончик
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явк ...
  • На учениях молдавской армии продемонстрировали необычну ...
  • Газовый вопрос: Санду о транзите, альтернативных путях ...
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Новое в законодательстве
  • Радиация под Одессой: названа причина
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна