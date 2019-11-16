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Прокуратура США начала расследование в отношении адвоката Трампа

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Прокуратура США начала расследование в отношении адвоката Трампа

Федеральная прокуратура США начала расследование против личного адвоката американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, сообщает iz.ruBloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о возможном получении Джулиани личной выгоды от газовых проектов на Украине, которыми занимались его соратники-бизнесмены — арестованные в США выходцы из СССР Лев Парнас и Игорь Фруман. Bloomberg называет расследование «серьезной угрозой» для Трампа, поскольку его личный адвокат — «центральная фигура» в деле об импичменте.

В 2019 году Парнас и Фруман в ходе встречи с украинскими чиновниками и топ-менеджерами энергетической сферы продвигали свою новую компанию, а также планы по прокладке трубопровода с американским газом из Польши на Украину. Бизнесмены заявляли, что у проекта есть поддержка в администрации Трампа и что Джулиани — их партнер.

Во время переговоров Парнас и Фруман также призывали к содействию в расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и возможного вмешательства Украины в выборы США в 2016 году.

«У меня нет персонального интереса к какому-либо бизнесу на Украине. Если они [прокуроры] действительно хотят знать, являюсь ли я партнером, почему они не спросят меня», — сказал Джулиани.

В настоящий момент в прокуратуре изучают возможные финансовые нарушения со стороны Джулиани. Ему также могут предъявить подкуп зарубежных чиновников и заговор.

«Я не удивлюсь, если ему [Джулиани] предъявят обвинения. Ясно, что Джулиани по уши в темных делах», — заявила Bloomberg экс-федеральный прокурор Мими Рока.

Ранее 11 октября сообщалось, что власти США задержали двух выходцев из СССР, которые якобы содействовали адвокату американского президента Джулиани в том, что касается проведения на Украине расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

31 октября палата представителей конгресса Соединенных Штатов приняла резолюцию в поддержку начала процедуры импичмента президента страны, обвинив Трампа в злоупотреблении властью и давлении на руководство Украины. Скандал, послуживший поводом для импичмента, разгорелся после публикации о том, что в ходе разговора с Зеленским глава Белого дома призвал Киев расследовать деятельность одного из главных конкурентов Трампа на президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газодобывающей компанией Burisma.
iz.ru
  • Сегодня, 19:06
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