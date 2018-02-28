Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский подписал ряд законов, ранее принятых депутатским корпусом Верховного Совета ПМР. После утверждения главой государства они вступили в реальную силу на территории Приднестровсья, сообщает newspmr.com.
Изменения в закон «О государственной молодежной политике»
Теперь установлено, что социально-демографическая группа «молодежь» представлена в Приднестровье молодыми людьми в возрасте от 14 до 35 лет.
В дополнение к этому в законе записано, что такое молодая семья. Это «семья в первые пять лет после заключения брака (в случае рождения детей – без ограничения продолжительности брака), при условии, что, хотя бы один из супругов не достиг 35-летнего возраста, а также неполная семья, состоящая из родителя, не достигшего 35-летнего возраста, и несовершеннолетнего ребенка».
В принятом Верховным Советом законе исключена также верхняя планка возрастного ограничения для членов и участников молодежных общественных объединений. В тоже время нижняя составляет 14 лет.
Вступление в действие новых норм закона позволит расширить круг молодых людей, которые смогут воспользоваться поддержкой государства. Речь идет о льготном кредитовании, получении жилья, субсидий, предоставлении социальных льгот. Весь этот комплекс мер будет способствовать решению проблемы оттока молодых кадров из республики.
Закон «О внесении изменений и дополнения в закон «О валютном регулировании и валютном контроле»
Новым законом с 15 до 30 дней увеличены сроки репатриации валютной выручки юридическими лицами, ведущими внешнеэкономическую деятельность без заключения договоров.
Новая правовая норма касается, в основном, представителей малого и среднего бизнеса.
Поправки в базовые законы «О государственной гражданской службе ПМР» и «О всеобщей воинской обязанности и военной службе»
Отныне на государственной службе вправе будут состоять только те, кто прошел службу военную. Это законодательное нововведение стало очередным шагом на пути к повышению престижа воинской службы. Новая правовая норма вступит в силу с 1 января 2020 года.
Существенным моментом при этом является отсутствие у закона обратной силы. Он не будет применяться к тем, кто уже состоит на государственной службе, но не прошел службу военную. Закон распространят свое действие на лиц 2001 года рождения и младше.