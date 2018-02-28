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Вадим Красносельский подписал ряд законов

Вадим Красносельский подписал ряд законов

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский подписал ряд законов, ранее принятых депутатским корпусом Верховного Совета ПМР. После утверждения главой государства они вступили в реальную силу на территории Приднестровсья, сообщает newspmr.com.

Изменения в закон «О государственной молодежной политике»

Теперь установлено, что социально-демографическая группа «молодежь» представлена в Приднестровье молодыми людьми в возрасте от 14 до 35 лет.

В дополнение к этому в законе записано, что такое молодая семья. Это «семья в первые пять лет после заключения брака (в случае рождения детей – без ограничения продолжительности брака), при условии, что, хотя бы один из супругов не достиг 35-летнего возраста, а также неполная семья, состоящая из родителя, не достигшего 35-летнего возраста, и несовершеннолетнего ребенка».

В принятом Верховным Советом законе исключена также верхняя планка возрастного ограничения для членов и участников молодежных общественных объединений. В тоже время нижняя составляет 14 лет.

Вступление в действие новых норм закона позволит расширить круг молодых людей, которые смогут воспользоваться поддержкой государства. Речь идет о льготном кредитовании, получении жилья, субсидий, предоставлении социальных льгот. Весь этот комплекс мер будет способствовать решению проблемы оттока молодых кадров из республики.

Закон «О внесении изменений и дополнения в закон «О валютном регулировании и валютном контроле»

Новым законом с 15 до 30 дней увеличены сроки репатриации валютной выручки юридическими лицами, ведущими внешнеэкономическую деятельность без заключения договоров.

Новая правовая норма касается, в основном, представителей малого и среднего бизнеса.

Поправки в базовые законы «О государственной гражданской службе ПМР» и «О всеобщей воинской обязанности и военной службе»

Отныне на государственной службе вправе будут состоять только те, кто прошел службу военную. Это законодательное нововведение стало очередным шагом на пути к повышению престижа воинской службы. Новая правовая норма вступит в силу с 1 января 2020 года.

Существенным моментом при этом является отсутствие у закона обратной силы. Он не будет применяться к тем, кто уже состоит на государственной службе, но не прошел службу военную. Закон распространят свое действие на лиц 2001 года рождения и младше.

Иван Суворов, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 09:25
  • DTV
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