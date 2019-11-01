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На «Седьмом километре» напали на выходцев из Вьетнама

На «Седьмом километре» напали на выходцев из Вьетнама

Группа «активистов», возглавляемая небезызвестным Тодором Пановским, продолжает терроризировать вьетнамскую диаспору Одессы.
16 ноября, они устроили дебош на промтоварном рынке «Седьмой километр», напав на людей, объявленных ими «нелегальными валютчиками». В ходе потасовки был распылен газ, у одной женщины отобрали сумку с деньгами, передает dumskaya.net.

Охрана рынка предотвратить нападение не смогла или не захотела, а полиция вообще предпочла не вмешиваться.


Видео Xyodessa

Ранее,Пановский совершил такой же визит в квартал «Деревня Лотоса» на Грушевского, где компактно проживают выходцы из СРВ.
dumskaya.net
  • Сегодня, 09:45
  • DTV
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