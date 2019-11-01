Группа «активистов», возглавляемая небезызвестным Тодором Пановским, продолжает терроризировать вьетнамскую диаспору Одессы. 16 ноября, они устроили дебош на промтоварном рынке «Седьмой километр», напав на людей, объявленных ими «нелегальными валютчиками». В ходе потасовки был распылен газ, у одной женщины отобрали сумку с деньгами, передает dumskaya.net.
Охрана рынка предотвратить нападение не смогла или не захотела, а полиция вообще предпочла не вмешиваться.
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Ранее,Пановский совершил такой же визит в квартал «Деревня Лотоса» на Грушевского, где компактно проживают выходцы из СРВ. dumskaya.net