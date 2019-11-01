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Экспорт из Приднестровья сократился на 7%, в том числе в ЕС - на 29%

Экспорт из Приднестровья сократился на 7%, в том числе в ЕС - на 29%

Экспорт из Приднестровья к началу ноября равнялся $544,5 млн. – на $41,4 млн. (7%) меньше, чем год назад. В то же время импорт в регион практически не изменился, составив $996,1 млн. Как передает агентство «ИНФОТАГ», вследствие этого, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса достигло $451,5 млн.

По данным Таможенного комитета Приднестровья, главной статьей экспорта остались металлы и изделия из них - $177,3 млн., хотя их отгрузка уменьшилась на 30,3%. На втором месте поставки топливно-энергетических товаров (в основном, электроэнергии в Молдову) – $119,3 млн. (+20,4%). Следующий третьим экспорт продовольствия и сырья вырос с $99 млн. до $106,5 млн.

Поставки в страны ЕС сократились с $209,5 млн. до $148,7 млн. или на 29%. В то же время, в ЕАЭС возросли на 16,5% и превысили $75,4 млн. Правда, заслуга в этом исключительно России, экспорт в которую вырос за год на 17,8% - до $72,2 млн.

В импорте традиционно первенствуют топливно-энергетические товары (в основном, российский газ – «И.») - $409,9 млн. (+14%). Металлы и изделия из них (в основном, металлолом для выплавки стали – «И») сохранили второе место - $145,6 млн. (-26,6%). На третьем – машиностроительная продукция - $119,5 млн. (+9,4%).

Внешнеторговый оборот Приднестровья в целом составил за 10 месяцев $1,540 млрд., уменьшившись за год почти на $34 млн.
infotag.md
  • Сегодня, 09:52
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