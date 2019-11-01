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Вниманию молдаван, находящихся в Европе: Ожидается тотальная проверка документов в Германии, Швеции и Дании!

Вниманию молдаван, находящихся в Европе: Ожидается тотальная проверка документов в Германии, Швеции и Дании!

МИД Молдовы настоятельно рекомендует, чтобы удостоверения личности не были просроченными
Граждане Молдовы, которые находятся, пересекают транзитом или хотят проехать в Королевство Дания, должны учитывать следующее.

Датские власти решили продлить срок проверок на датско-германской государственной границе до 12 мая 2020 года. В этих условиях лица, путешествующие морским (паромом) или сухопутным (автомобильным и железнодорожным транспортом) путем из Федеративной Республики Германия в Королевство Дания, должны иметь действительные паспорта.

Требование также является обязательным для лиц, следующих транзитом через Королевство Дания в Королевство Швеция. Власти Копенгагена также предупреждают о риске задержек в железнодорожном, морском и автомобильном транспорте (особенно в автобусах) из-за проверки документов пассажиров. Кроме того, правительство Дании приняло решение провести проверки на датско-шведской государственной границе начиная с 12 ноября 2019 года в течение 6 месяцев – до 12 мая 2020 года. Эти пограничные проверки будут проводиться датскими властями на морских маршрутах из Ренне, Хельсингёра, Фредериксхавна и Гренаа, а также на сухопутной границе – через мост Эресунн из Швеции в Данию. Лицам, которые не представят действительный документ или откажутся от контроля со стороны датских властей, будет запрещен въезд на территорию Дании.

В этих обстоятельствах гражданам Молдовы рекомендуется иметь при себе во время поездки в Королевство Дания действительный документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Граждане Молдовы могут обратиться за консульской помощью по номеру телефона Посольства Республики Молдова в названных государствах, сообщает noi.md.
  • Сегодня, 09:57
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