Dnestr.TV

 
0

Учения на случай возможного стихийного бедствия

Учения на случай возможного стихийного бедствия

В северной части республики прошли учебные сборы сотрудников ГУпЧС и добровольцев из населения. В пожарных подразделениях Григориополя, Дубоссар, Рыбницы и Каменки отрабатывали действия при возникновении возможного стихийного бедствия, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Учебная тревога по сигналу «Шторм» была объявлена в 6 утра. Задачу для участников усложнили. Тренировка проходила в отсутствие света и телефонной связи. Сообщение получали с помощью посыльных.

У собравшихся сотрудников главного спасательного ведомства проверили наличие служебных удостоверений и полного комплекта «тревожного чемодана» – рюкзака с набором вещей для использования в экстренной ситуации.

Несмотря на выходной день, в указанное место прибыли все: свыше 300 активистов. Каждый из них отметил важность таких мероприятий.

«Нашей целью является скорейшее принятие решений и помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации. При этом нужно действовать слаженно, быстро и чётко. Так нас обучают на занятиях», – прокомментировал доброволец из Рыбницы Александр Коваленко.

Профессиональные спасатели и пожарные проинструктировали собравшихся и показали работу оборудования и специнструментов, которые они используют при ликвидации чрезвычайной ситуации.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 10:05
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Не упусти свой шанс!
  • Волшебный микрофончик
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явк ...
  • На учениях молдавской армии продемонстрировали необычну ...
  • Газовый вопрос: Санду о транзите, альтернативных путях ...
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Новое в законодательстве
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
  • Радиация под Одессой: названа причина

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Не упусти свой шанс!
  • Волшебный микрофончик
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явк ...
  • На учениях молдавской армии продемонстрировали необычну ...
  • Газовый вопрос: Санду о транзите, альтернативных путях ...
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Новое в законодательстве
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
  • Радиация под Одессой: названа причина
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна