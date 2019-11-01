В северной части республики прошли учебные сборы сотрудников ГУпЧС и добровольцев из населения. В пожарных подразделениях Григориополя, Дубоссар, Рыбницы и Каменки отрабатывали действия при возникновении возможного стихийного бедствия, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Учебная тревога по сигналу «Шторм» была объявлена в 6 утра. Задачу для участников усложнили. Тренировка проходила в отсутствие света и телефонной связи. Сообщение получали с помощью посыльных.
У собравшихся сотрудников главного спасательного ведомства проверили наличие служебных удостоверений и полного комплекта «тревожного чемодана» – рюкзака с набором вещей для использования в экстренной ситуации.
Несмотря на выходной день, в указанное место прибыли все: свыше 300 активистов. Каждый из них отметил важность таких мероприятий.
«Нашей целью является скорейшее принятие решений и помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации. При этом нужно действовать слаженно, быстро и чётко. Так нас обучают на занятиях», – прокомментировал доброволец из Рыбницы Александр Коваленко.
Профессиональные спасатели и пожарные проинструктировали собравшихся и показали работу оборудования и специнструментов, которые они используют при ликвидации чрезвычайной ситуации.