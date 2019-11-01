Ежегодную акцию организовали сотрудники Госавтоинспекции. В ней приняли участие и юные инспекторы дорожного движения. Школьники совместно с инспекторами ГАИ вручали водителям памятки безопасности, напоминая о необходимости строго соблюдать ПДД. Ровно в полдень в разных городах Приднестровья к акции присоединились все водители, передает mvdpmr.org. Транспорт на минуту остановил движение. Сигналами включённых клаксонов автолюбители почтили память погибших в авариях. В завершении в небо были выпущены 14 черно-белых шаров, столько человек погибли в дорожных авариях в Приднестровье в нынешнем году.
Приведём печальную статистику. Автокатастрофы занимают первое место в списке гибели людей. Ежедневно в мире погибают три тысячи человек и около 100 тысяч получают серьёзные травмы. Каждый год ДТП уносят 1,2 миллиона жизней, от 20 до 50 миллионов человек получают различного рода травмы. В основном, это молодые здоровые люди в расцвете сил.
По данным управления ГАИ МВД ПМР, только в нашей Республике в среднем за год на дорогах погибают 20–30 человек и от 150 до 250 получают травмы различной степени тяжести.
Среди основных причин ДТП – нарушение водителями правил маневрирования, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. mvdpmr.org