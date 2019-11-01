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В Николаевской области загорелся поезд с пассажирами

В Николаевской области загорелся поезд с пассажирами

В результате возгорания никто не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают причины пожара и все детали инцидента.
Возле станции Новокатериновка в Николаевской области в поезде Колосовка-Николаев произошел пожар, сообщает управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области на своей странице в Facebook 17 ноября, передает korrespondent.net.

"Установлено, что огнем охвачен тягач и последний вагон поезда. Другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей", - пишут в ведомстве.

Общая площадь пожара, который произошел днем ранее, составила 50 кадратных метра. В результате возгорания никто не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают причины пожара и все детали инцидента.

korrespondent.net
  • Сегодня, 18:25
  • DTV
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