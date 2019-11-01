В результате возгорания никто не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают причины пожара и все детали инцидента. Возле станции Новокатериновка в Николаевской области в поезде Колосовка-Николаев произошел пожар, сообщает управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области на своей странице в Facebook 17 ноября, передает korrespondent.net.
"Установлено, что огнем охвачен тягач и последний вагон поезда. Другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей", - пишут в ведомстве.
Общая площадь пожара, который произошел днем ранее, составила 50 кадратных метра. В результате возгорания никто не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают причины пожара и все детали инцидента.