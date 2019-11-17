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Тбилиси вновь охватили акции протеста

Тбилиси вновь охватили акции протеста

Очередная акция протеста оппозиции началась в Тбилиси. Как пишет издание «Грузия Online», тысячи протестующих собрались перед парламентом Грузии и гостиницы «Рэдиссон».

Митингующие требуют провести досрочные выборы в парламент в условиях временного правительства и беспристрастной избирательной администрации. Другие протестующие, которые должны собраться у отеля, будут выступать за уход партии «Грузинская мечта» из власти.

Как пишет lenta.ru ссылаясь на ТАСС, из-за митингов по-прежнему перекрыт проспект Руставели. Там с 14 ноября разбиты палатки, люди в них ночуют, жгут костры в жестяных бочках, им раздают бесплатный кофе и чай. На месте проведения митинга усилены меры безопасности.

Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии. Поправки касались перехода со смешанной избирательной системы выборов парламента на пропорциональную. При этом призывы лидеров правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» к своим однопартийцам поддержать законопроект не принесли результата.

lenta.ru
  • Сегодня, 18:48
  • DTV
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