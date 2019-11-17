Мост через реку Днестр между селами Бычок (левый берег) и Гура-Быкулуй (правый берег) - часть международного транспортного коридора, связывающего порт Одессы с Молдовой и ЕС.
Миссия ОБСЕ в Молдове передала министерству экономики и инфраструктуры Молдовы отчет о полной технической оценке моста Гура Быкулуй-Бычок, соединяющего берега реки Днестр, передает sputnik.md.
В ноября 2017 года этот мост открыли мост для перемещения автотранспорта. Это произошло в рамках процесса по приднестровскому урегулированию. Этот инфраструктурный объект был закрыт для автотранспорта в течение 25 лет.
Как отмечено в сообщении миссии ОБСЕ в Молдове, "мост - часть международного транспортного коридора, связывающего порт Одессы с РМ и Евросоюзом". Объект, как пояснили в структуре, подходит для транспортных средств весом до 10 тонн. Для полной реализации его экономического потенциала Миссия ОБСЕ заказала проведение технической оценки. В отчете содержится смета ремонтных работ, которые необходимы для доведения этого объекта до первоначальной проектной мощности.
"Эта техническая оценка предоставляет исходные данные, на которых могут основываться дальнейшие действия по реконструкции моста. Это первая, но важная веха в процессе восстановления", - сказал замглавы Миссии ОБСЕ в Молдове Антти Карттунен. Улучшенная инфраструктура моста обладает большим потенциалом для стимулирования экономического развития, а также для обеспечения дальнейшей свободы передвижения между двумя берегами реки Днестр, отметили в структуре.
"Определенный прогресс в этом отношении наблюдался в сентябре 2019 года, когда обе стороны договорились отменить процедуру предварительного уведомления молдавских официальных лиц о частных посещениях левого берега", - сказано в сообщении миссии ОБСЕ.
Открытие моста - одна из восьми мер по укреплению доверия, включенных Кишиневом и Тирасполем в пакет соглашений "Берлин-плюс". Сблизив две стороны, оно послужило толчком к подписанию еще пяти соглашений, касающихся доступа к сельскохозяйственным угодьям в Дубоссарском районе, функционирования школ с обучением на латинской графике на левом берегу, апостилирования приднестровских университетских дипломов, а также так называемое соглашение "о номерных знаках". "С 2017 года Стороны достигли значительных успехов в реализации пяти соглашений, облегчив жизнь людей на обоих берегах", - заключили в миссии ОБСЕ.