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Лукашенко призвал Россию заплатить Белоруссии за охрану границы

Лукашенко призвал Россию заплатить Белоруссии за охрану границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва должна оплатить Белоруссии хотя бы половину расходов на охрану российско-белорусской границы. Точную сумму он озвучивать не стал.

Он напомнил, что ранее заслушал отчет пограничного ведомства и предложил усилить договор с Россией об охране госграницы, чтобы показать, что это серьезный проект.

«Сказали, что Лукашенко хочет больше денег на границу. Не надо больше. Пока половину пусть отдадут того, что мы тратим», — приводит «Интерфакс» слова белорусского президента.

Он отметил, что принял решение, чтобы белорусская система ПВО работала также в интересах России и была совместной.

«Я на это пошел. Мы у них денег не просили», — заявил Лукашенко и добавил, что потом Россия «начала считать деньги и выставлять счета на природный газ и прочее сырье».

360tv.ru
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