Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Лукашенко призвал Россию заплатить Белоруссии за охрану границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва должна оплатить Белоруссии хотя бы половину расходов на охрану российско-белорусской границы. Точную сумму он озвучивать не стал.
Он напомнил, что ранее заслушал отчет пограничного ведомства и предложил усилить договор с Россией об охране госграницы, чтобы показать, что это серьезный проект.
«Сказали, что Лукашенко хочет больше денег на границу. Не надо больше. Пока половину пусть отдадут того, что мы тратим», — приводит «Интерфакс» слова белорусского президента.
Он отметил, что принял решение, чтобы белорусская система ПВО работала также в интересах России и была совместной.
«Я на это пошел. Мы у них денег не просили», — заявил Лукашенко и добавил, что потом Россия «начала считать деньги и выставлять счета на природный газ и прочее сырье».
360tv.ru
- Сегодня, 19:07
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.