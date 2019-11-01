Бывший лидер Демократической партии РМ Влад Плахотнюк выступил с целым рядом заявлений после политических событий, произошедших в Республике Молдова.
Он заявил, что свержение правительства Санду подтвердило его предупреждения, что президент Додон «навяжет свою личную игру», сообщает point.md ссылаясь на unimedia.info
В сообщении на своей странице в Facebook Плахотнюк отметил, что, к его сожалению, имел место политический и психологический момент, который вовлек демократов в эти процессы.
«Произошедшие в Кишиневе политические события слишком важны, и я не могу воздержаться от комментариев, как предпочитал делать это до сегодняшнего дня.
Тем более, что уже появились заявления: некоторые говорят, что я не участвовал в этих изменениях, а другие убеждены, что они являются продуктом моей деятельности. Фактически, я выражал свою позицию на протяжении всей моей политической деятельности, а в последние годы деятельности она была особенно четкой. Я считал и до сих пор считаю, что единственный путь развития Республики Молдова как независимого государства - это путь западных практик, то есть вектор евроатлантического развития страны. Но, поскольку я сложил мандат председателя ДПМ и депутата парламента, и я далек от своих коллег, я думаю, что было бы в целом некорректно пытаться вмешиваться моим личным мнением, особенно с учетом сложной ситуации террора, в которой они оказались после событий июня 2019 года. Итак, я не участвовал и не принимал никакого участия в случившихся изменениях в молдавской политике.
Свержение правительства Санду подтвердило мое предыдущее предупреждение о том, что президент Додон навязывает свою личную игру, Москва будет управлять политикой Молдовы, а он сделает все возможное, чтобы сосредоточить основные политические рычаги в своих руках и переориентировать геополитический вектор страны с Запада на Россию. По сути, ставка анти-Плахотнюк стала ловушкой для блока ACUM, это была пророссийская ставка.
Сегодня, после падения правительства Санду, у Молдовы больше нет шансов идти, как и прежде, по пути евроатлантического развития, проевропейская твердая ориентация последних лет сейчас серьезно скомпрометирована, а вину за эту геополитическую катастрофу несут лидеры блока ACUM.
Отсутствие гибкости, отсутствие стратегии, в том числе их нежелание вести диалог и враждебность по отношению к демократам, бросили лидеров блока ACUM в объятия социалистов и повели их по ложному пути, что имело серьезные последствия для страны, прежде всего. Наконец, сегодня мы видим, что лидеры ACUM оказались у разбитого корыта, а Республика Молдова потеряла в рекордно короткие сроки проевропейский геополитический профиль.
Вызывает сожаление тот факт, что имел место политический и психологический момент, из-за которого демократы были вовлечены в эти процессы. В ситуации, которая была создана в последние месяцы жестокими репрессиями против Демократической партии, криминальными преступлениями, в атмосфере ненависти, преследований и охоты на ведьм, которым подвергались члены ДПМ, особенно со стороны блока ACUM, демократы проголосовали за отставку правительства Санду из-за рефлекса самообороны, как реакции естественного восстания.
В то же время это голосование являлось и оценкой, данной правительству Санду в отношении его профессионализма и способности к управлению. По сравнению с конкретными результатами, предложенными правительством ДПМ, ситуация внезапно пошла на спад: за пять месяцев правления ПСРМ- ACUM, кроме повторения старых предвыборных обещаний, ничего хорошего не было увидено.
В отличие от них, правительство ДПМ, благодаря своему профессионализму и хорошей организации, сумело навести порядок в государственных финансах, увеличивая поступления в государственный бюджет год за годом, месяц за месяцем, так что за 3 года нашего правления в госбюджет дополнительно поступило около 35 млрд леев.
Мы не ходили по миру с протянутой рукой, как это делали правительства до и после ДПМ. Наше достижения подтверждались фактами, а не словами. Мы навели порядок во всей стране, в учреждениях, и мы также нашли необходимые деньги. Мы стимулировали развитие экономики, существенно сократили количество контрольных органов и снизили фискальное давление на бизнес. Это позволило нам привлечь инвестиции и создать 170 тысяч новых рабочих мест в период нашего правления, увеличить зарплаты в бюджетном секторе, а также доходы работников из частной сферы примерно на 50%. Демократам удалось существенно увеличить пенсии и другие социальные выплаты, на Рождество и Пасху более 610 тысяч пенсионеров и получателей социальной помощи получили по 600 леев каждый.
Более высокие доходы в бюджете позволили нам запустить больше инфраструктурных проектов, ожидаемых людьми, таких как «Хорошие дороги», «Хорошая вода для Молдовы», больницы и медицинские центры, школы и детские сады были отремонтированы. Мы также запустили проект «Первый дом», который уже позволил четырем тысячам семей купить собственный дом и остаться в Молдове. А для того, чтобы стимулировать рождаемость и оказывать дальнейшую поддержку молодым семьям, мы запустили проект «Новая жизнь», по которому каждый новорожденный получил в роддоме коробку с основными вещами, необходимыми в первые месяцы жизни. Дополнительные 200 леев в месяц на каждого ребенка по достижении возраста 18 лет должны были сопровождаться другими инициативами, ожидаемыми гражданами. Но пришли так называемые революционеры, и все эти проекты были свергнуты, закрыты, однако ничего конструктивного вместо них не было сделано.
Но помимо этих сравнений производительности, которые уже и так заметны гражданам, я хочу обратить внимание на кое-что еще в данный момент: блок ACUM не показал результатов не только в экономике и управлении, но даже в политическом диалоге, в искусстве политики. Мы все убедились, включая внешних партнеров, в том, насколько разрушительным был слепой идеализм блока ACUM, их жесткость в общении. Этот слепой идеализм оказался более вредным, чем прагматичный и холодный реализм, благодаря которому стало возможным достижение экономических, социальных и геополитических целей во время правления ДПМ.
Даже сегодня их слепой идеализм и жесткость не исчезли. Мы с сожалением отмечаем, что представители блока ACUM категорически отказались от диалога с ДПМ даже после отставки правительства Санду. Хотя было много голосов как внутри, так и за пределами Республики Молдова, чтобы парламентарии ПДС и ППДП вступили в союз с ДПМ и создали новое проевропейское правительство, лидеры блока ACUM отвернулись, предприняв новые атаки в адрес демократов. Однако я надеюсь, что когда-то они станут более зрелыми политически.
А пока я настоятельно призываю вас подумать о том, можно ли сохранить прозападный вектор в стране и сколько усилий, сколько характера необходимо для этого политического выступления в нынешних условиях. Сегодня депутаты от ДПМ представляют единственный и последний политический редут, гарантирующий сохранение Соглашения об ассоциации с ЕС. ДПМ также является формированием, которое может обусловить и обеспечить в перспективе восстановление евроатлантического вектора Республики Молдова. Я убежден, что любой геополитический провал может быть исправлен прагматичными политическими действиями, и молдавская политика не раз демонстрировала, что с нами возможно все, если есть решимость», - написал Плахотнюк на своей странице в Facebook. point.md