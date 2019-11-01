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Ким Чен Ын намекнул на подготовку к войне

Ким Чен Ын намекнул на подготовку к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын проконтролировал учения военно-воздушных сил страны и намекнул на подготовку к войне. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе учений Ким Чен Ын напомнил о важности готовности страны к боевым действиям и отметил, что необходимо проводить учения без предупреждения. «Это предоставляет возможность улучшить готовность Корейской народной армии к войне», — подчеркнул северокорейский лидер, передает news.mail.ru.

В конце октября КНДР запустила две ракеты в море между Корейским полуостровом и Японией. Снаряды запустили из провинции Пхенан-Надо, они упали в воду за пределами исключительной экономической зоны страны.

Ранее председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон заявил, что США и Южная Корея раздражают Пхеньян своими действиями. По его словам, Северная Корея продвигает мирную повестку и пытается положить конец угрозам войны на Корейском полуострове.

news.mail.ru
  • Сегодня, 09:18
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