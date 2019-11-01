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Додон объявляет семь социальных мер на будущее

Додон объявляет семь социальных мер на будущее

Президент Республики Молдова Игорь Додон после рабочей встречи с премьер-министром Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной объявил о серии социальных мер, пишет Noi.md.

Так, по словам главы государства, более 625 тысяч пенсионеров получат помощь к зимним праздникам в размере 700 леев, при этом в закон будут внесены поправки, касающиеся индексации пенсий два раза в год, как было объявлено ранее.

Некоторым социальным категориям будет оказана помощь в размере от 350 до 500 леев в холодный период года, а в случае смерти одного из супругов второй супруг в течение пяти лет будет получать пенсию покойного.

В то же время увеличатся ежемесячные пособия для ветеранов - со 100 до 300 леев, также увеличатся пособия для специалистов в области медицины и фармации, а заработная плата в бюджетном секторе увеличится в среднем на 10%.

noi.md
  • Сегодня, 09:31
  • DTV
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