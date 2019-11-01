Общественные объединения и представители средств массовой информации обратились к Президенту Приднестровской Молдавской Республики Вадиму Красносельскому с призывом освободить экс-депутата Верховного Совета, лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана. В числе подписантов значатся: и. о. председателя ЦК Приднестровской компартии Н.А. Бондаренко, председатель республиканской общественной организации «Социальной защиты детей войны 1941-1945 гг.» Г.А. Чулков, председатель РОО «Объединение крестьян республики» В.Н. Волчанский, председатель РОО «Комсомол Приднестровья» Е.С. Балабас, главный редактор газеты «Голос народа» А.Л. Самоний, представитель редакции газеты «Правда Приднестровья» М.В. Михалицын, представитель «Комитета защиты политзаключенных и лиц, подвергающихся политическим преследованиям» М.Н. Жуковец, сообщает newspmr.com.
Подписанты от лица своих организаций и средств массовой информации обращают внимание на то, что арест известного политика не способствует укреплению авторитета республики на международной арене.
«Напротив – в мире может укорениться мнение, что Приднестровская Молдавская Республика не является правовым демократическим государством, что наше государство не соблюдает общепринятых норм, не гарантирует своим гражданам элементарных свобод и защиты от произвола. С таким имиджем Приднестровью трудно рассчитывать на признание», - отмечается в обращении оппозиционных сил ПМР.
Но, прежде всего, убеждены оппозиционеры, арест Олега Хоржана крайне негативно восприняли приднестровцы.
«Согласно всем социологическим опросам, а также опросам в социальных сетях, девять из десяти приднестровцев считают, что данное дело является политически мотивированным. Приднестровцы открыто говорят, что таким образом власть просто хочет избавиться от опасного политического конкурента», - говорится в обращении.
Подписанты считают, что вынесенный Хоржану приговор – четыре с половиной года лишения свободы – подавляющее большинство граждан ПМР считает крайне жестоким и несправедливым. Только за первые дни после ареста депутата были собраны тысячи подписей граждан за его освобождение. И то, что руководство республики не отреагировало на обращения множества приднестровцев, порождает в душах людей негативное отношение к власти.
«Уважаемый Вадим Николаевич! Можно по-разному относиться к этому уголовному делу. Мы считаем, что здесь имеет место не столько уголовное, сколько политическое преследование человека и депутата, связанное с его действиями по защите прав избирателей. У Вас может быть свое мнение. Но бесспорно одно: то, что Олег Хоржан до сих пор находится в тюрьме, наносит огромный вред имиджу Приднестровской Молдавской Республики. Создает негативное мнение о ПМР, как о государстве, где такие общечеловеческие ценности, как свобода, демократия и права человека, лишь декларируются, но в действительности не существуют.
В Ваших силах прекратить это. Мы, представители различных общественных объединений и средств массовой информации Приднестровья, призываем Вас воспользоваться конституционными полномочиями Президента страны и освободить Олега Олеговича Хоржана, а также других политических заключенных, из мест лишения свободы», - подытоживают лидеры оппозиционных сил Приднестровья.