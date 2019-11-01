Рабочая неделя Президента началась с традиционного для утра понедельника селекторного совещания с главами государственных администраций. Руководители городов и районов проинформировали Вадима Красносельского о ситуации на местах. Говорили о благоустройстве населенных пунктов, подготовке к зимнему периоду, работе над проектом бюджета на будущий год, передает пресс-служба Президента ПМР. Глава тираспольской администрации рассказал, что столица готова к зимним осадкам. Закуплена в необходимом количестве песчано-солевая смесь. В строю 43 единицы снегоуборочной и пескоразбрасывательной техники. Для облуживания поверхностей, покрытых тротуарной плиткой, приобретено специализированное оборудование. От привычной тяжелой техники его отличает компактность и легкость. Благодаря этим качествам удастся уберечь полотно от повреждений, отметил Олег Довгопол. Он рассказал также о продолжении работ по укладке плитки в центральной части города: речь идет об оформлении линии примыкания плиточного покрытия к асфальту на пересечении улиц 25 Октября и Шевченко, а также о тротуарах. Президент спрашивал, в достаточном ли количестве производится плитка, отметив, что ее изготовление и укладка – это в масштабах республики значительный фронт работы, для выполнения которой задействовано немалое число приднестровцев. Вадим Красносельский обратил внимание на тот факт, что основной производитель материала для оформления центральной площади столицы – местный предприниматель. «Мы должны максимально задействовать малый и средний бизнес. Это – самозанятость, новые рабочие места, закрепление трудоспособной и активной молодежи в республике. Наша задача – поддержать, оказать содействие, способствовать развитию малых предприятий, особенно производственного направления», – подчеркнул Президент. Говорили в ходе совещания и о бетонировании и асфальтировании дорог. Вадим Красносельский спрашивал о приобретении спецтехники.
Интересовался Президент подвижками в благоустройстве Екатерининского парка. По словам Олега Довгопола, утвержденный проект реализуется в плановом режиме. Ко 2 сентября должен быть выполнен основной массив работ, в том числе строительство детского развлекательного комплекса. Его проект представлен пока в схематичном виде. Предстоит определиться со страной-производителем аттракционов.
В ходе рабочей дискуссии Глава государства обозначил проблему, по поводу которой поступают многочисленные обращения жителей Тирасполя. Ее суть – некачественное выполнение взятых на себя обязательств одним из пассажироперевозчиков. Автомобили организации, в ведении которой находятся маршруты, соединяющие Кировский с другими микрорайонами Тирасполя, по словам заявителей, нарушают график, не соблюдая заявленный интервал движения маршрутных такси. Учитывая, что на пути их движения расположены производственные предприятия и учебные заведения, проблема носит массовый характер. Президент поручил Главе государственной администрации разобраться в ситуации и принять меры, вплоть до смены перевозчика, в случае если действующий не наведет порядок на маршрутах. Говорили на совещании и о жилищных кооперативах. Реализация программы доступного жилья для бюджетников продолжается. В столице готовится к сдаче очередной объект. Открытие дома в Октябрьском микрорайоне запланировано на середину декабря. Вадим Красносельский, обращаясь ко всем главам, обратил внимание на значимость выбора председателя ЖСК, от личных и деловых качеств которого зависит благоустройство дома не только во время строительства, но и при последующей эксплуатации. Остановился Президент и на вопросе прозрачности и контроля над поступлением и расходованием средств, поступающих в кооперативную казну.
Вадим Красносельский уделил внимание многим социально значимым объектам, возводимым и ремонтируемым в Бендерах. Спрашивал о ДК им. Ткаченко, интересуясь, будут ли завершены работы к новогодним праздникам. Глава Бендер заверил, что городскую елку непременно проведут в обновленном зале Дома культуры. Готовятся к сдаче в эксплуатацию спортивные поля, благоустроенные благодаря активному участию бендерских депутатов. Президент, возможно, примет участие в церемонии открытия новых объектов. На финишной прямой работы в бендерском бассейне. Есть вопросы по гребной базе. Вадим Красносельский спрашивал, в чем причина отсутствия воды, а следовательно, и отопления в обновленном административном здании. Роману Иванченко поручено разобраться в ситуации и безотлагательно принять меры для ее исправления.
Спрашивал Глава государства о новых троллейбусах. Три единицы электрического автотранспорта оплачены и подготовлены к отправке из Российской Федерации, сообщил руководитель бендерской администрации.
Главу Рыбницы Президент спрашивал о подвижках в проектировании парка на набережной Днестра. Говорили и о предстоящих торжествах, посвященных Дню города. Рыбница отметит праздник 21 ноября.
Обсудили участники совещания и вопросы, связанные с формированием проекта республиканского бюджета на предстоящий год. «Участвуйте в работе над законопроектом, вносите предложения. Это надо сделать не позже чем на стадии подготовки документа ко второму чтению», – нацелил глав Президент. Вадим Красносельский сообщил, что планирует провести между рассмотрением проекта главного финансового документа страны в первом и втором чтениях рабочее совещание с участием глав государственных администраций городов и районов республики. president.gospmr.org